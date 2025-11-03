 JK nuo bėgių nuvažiavo traukinys

2025-11-03 11:13
Karolis Broga (ELTA)
Marius Jakštas (ELTA)

Jungtinėje Karalystėje (JK), Kambrijos grafystėje, nuo bėgių nuvažiavo traukinys. Įvykio vietoje dirba gelbėtojai, o dėl incidento sutriko traukinių eismas, pranešė „Sky News“. Vėliau pranešta, kad pagal pirminę informaciją per incidentą niekas nenukentėjo.

JK nuo bėgių nuvažiavo traukinys / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Greitosios pagalbos tarnyba paskelbė, kad į Šapo kaimą buvo išsiųsti greitosios pagalbos automobiliai, o situacija yra toliau vertinama.

Įvykio vietoje dirba ir kitos skubios pagalbos tarnybos.

„BBC Radio 4“ laidoje „Today“ kalbėjusi transporto sekretorė Heidi Alexander sakė, kad jos atstovai nuolat palaiko ryšį su traukinių operatoriais ir geležinkelio avarijų tyrimo skyriumi.

„Laimei, šiuo metu panašu, kad niekas nebuvo sužeistas“, – sakė transporto sekretorė, kurią citavo BBC naujienų portalas.

„Turėsime užtikrinti, kad žmonės būtų saugiai išgelbėti iš traukinio, ir tai šiuo metu bus mūsų prioritetas“, – kalbėjo H. Alexander, pridurdama sieksianti išsiaiškinti tikslias šios incidento priežastis.

Keleivinių traukinių tinklas „National Rail“ socialinėje platformoje „X“ pirmadienį ryte paskelbė, kad sutriko „Transpennine Express“ traukinių eismas.

Traukinių eismo sutrikimai tarp Karlailo ir Prestono galimi visą dieną.

„Tarp Penrito ir Oksenholmo nuo bėgių nuvažiavus traukiniui, užblokuotos visos linijos. Traukiniai kursuojantys tarp Karlailo ir Prestono gali vėluoti iki 2 valandų arba reisai gali būti atšaukti“, – paskelbė „National Rail“.

Atsibodo tam traukiniui važinėtis tuo pačiu keliu, nutarė išsilaisvinti
0
0
