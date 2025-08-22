JT oficialiai skelbia badą Gazos Ruože

Tai pirmas kartas, kai Artimuosiuose Rytuose skelbiamas badas.
JT pagalbos tarnybos vadovas Tomas Fletcheris teigė, kad bado buvo galima išvengti, ir sakė, kad maisto produktai negalėjo patekti į palestiniečių teritoriją „dėl sistemingai Izraelio kuriamų kliūčių“.
Tačiau Izraelio užsienio reikalų ministerija nedelsdama atsakė, kad „Gazoje bado nėra“ ir kad išvados „pagristos „Hamas“ melu, išplautu per interesų turinčias organizacijas“.
Penktadienį atnaujintoje Romoje įsikūrusios IPC grupės ataskaitoje teigiama, kad „nuo 2025-ųjų rugpjūčio 15-osios su pagrįstais įrodymais patvirtintas badas (IPC 5 stadija) Gazos provincijoje“ – Gazos mieste, kuris apima apie 20 proc. Gazos Ruožo teritorijos.
Už reikalus palestiniečių teritorijose atsakinga Izraelio agentūra COGAT pareiškė kategoriškai atmetanti Jungtinių Tautų (JT) remiamą ataskaitą, kurioje pirmąkart patvirtinta, kad vienoje Gazos Ruožo teritorijoje siaučia badas.
Integruoto aprūpinimo maistu etapų klasifikavimo (angl. Integrated Food Security Phase Classification, IPC) iniciatyva penktadienį paskelbtoje ataskaitoje nurodė turinti „pagrįstų įrodymų“, kad Gazos gubernijoje – administraciniame regione, apimančiame Gazos miestą – nuo rugpjūčio 15 d. siaučia badas.
COGAT į šią ataskaitą sureagavo tinkle „X“ paskelbtame įraše: „Ne kartą įrodyta, kad ankstesnės IPC ataskaitos ir vertinimai buvo netikslūs ir neatspindi realybės vietoje.“ COGAT vadovas Ghassanas Allianas savo ruožtu tvirtino, kad „IPC ataskaita yra paremta daliniais ir nepatikimais šaltiniais, dauguma jų yra susiję su „Hamas“, ir akivaizdžiai ignoruoja faktus ir dideles humanitarines pastangas, kurioms vadovauja Izraelio valstybė ir jos tarptautiniai partneriai“.
„Užuot pateikus profesionalų, neutralų ir atsakingą vertinimą, ataskaitoje taikomas šališkas požiūris, kupinas rimtų metodologinių trūkumų, tuo pakenkiant jos patikimumui ir tarptautinės bendruomenės pasitikėjimui ja“, – nurodė jis.
Naujausi komentarai