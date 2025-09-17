Julija Navalnaja sako turinti įrodymų, kad jos vyras buvo nunuodytas

„Laboratorijos dviejose šalyse priėjo prie išvados, kad Aleksejus buvo nužudytas. Konkrečiai – nunuodytas“, – teigė Julija Navalnaja socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše.
A. Navalnas – pagrindinis Rusijos prezidento Vladimiro Putino oponentas, vykdęs kampaniją prieš korupciją vyriausybėje – paslaptingomis aplinkybėmis mirė kalinamas atokioje pataisos kolonijoje Arktyje, 2024 metų vasario 16-ąją.
Jis buvo nuteistas 19 metų laisvės atėmimo bausme už virtinę kaltinimų, kurie buvo laikomi susidorojimu su jo vykdyta kampanija.
Jo žmona J. Navalnaja sakė, kad prieš laidotuves ruso sąjungininkai „sugebėjo gauti ir saugiai pervežti Aleksejaus biologinius mėginius į užsienį“.
Ji neatskleidė daugiau detalių apie tai, kokie mėginiai buvo gauti, nei apie analizės rezultatus, tačiau paragino laboratorijas savarankiškai paskelbti savo rezultatus ir nurodyti, kokia, jų nuomone, buvo panaudota nuodų rūšis.
Charizmatiškasis kovotojas su korupcija A. Navalnas, atskleidęs V. Putino artimiausių aplinkos narių, įtariama, neteisėtai įgytą turtą, surengė visoje Rusijoje šimtus tūkstančių žmonių surinkusius protestus prieš Kremlių.
2020 metais jis buvo apnuodytas, kai lankėsi Sibire ir skubios evakuacijos lėktuvu nuskraidintas į Vokietiją, kur ilgus mėnesius gydėsi.
2021-ųjų sausį grįžęs į Rusiją, jis buvo įkalintas ir nuteistas pagal virtinę kaltinimų, įskaitant „ekstremizmą“.
Iš kalėjimo jis toliau vykdė kampaniją prieš V. Putiną ir pasisakė prieš jo surengtą invaziją į Ukrainą.
Rusijos valdžia teigė, kad jis mirė staiga, pasijutęs blogai po pasivaikščiojimo lauke pavalgius pietus pataisos kolonijoje.
Po A. Navalno mirties pareigūnai ilgai atsisakė atiduoti jo kūną artimiesiems, o tai sukėlė įtarimų jo šalininkams.
J. Navalnaja visada tvirtino, kad jos vyras buvo nužudytas V. Putino įsakymu. Kremlius šiuos kaltinimus neigia.
