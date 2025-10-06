Karakasas įspėjo apie sąmokslą padėti sprogmenis JAV ambasadoje

Pastaruoju metu šių šalių santykiuose tvyro įtampa.
Karakasas įspėjo Jungtines Valstijas dėl, jo paties žodžiais tariant, „apgaulingos operacijos“, kurią planavo įvykdyti dešinieji ekstremistai, pareiškė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas Jorge Rodriguezas.
Venesuelos vyriausybė dažnai kaltina opoziciją sąmokslais. 2019 m. Karakasas ir Vašingtonas nutraukė diplomatinius ryšius, o JAV ambasada buvo apleista – joje liko tik keletas vietinių darbuotojų.
„Sustiprinome saugumo priemones šioje diplomatinėje atstovybėje“, – pridūrė J. Rodriguesas.
Jungtinės Valstijos savo kovoje su prekyba narkotikais Venesuelai skyrė daugiausiai dėmesio, nors šios šalies prezidentas Nicolas Maduro teigia, kad tikrasis Vašingtono tikslas – pakeisti režimą.
Prezidento Donaldo Trumpo administracija į Karibų jūros regioną nusiuntė karo laivų ir lėktuvų ir prie Venesuelos krantų susprogdino kelis mažus laivus, pražudydama mažiausiai 21 jais plaukusį žmogų.
Vašingtonas teigia, kad tokiais smūgiais užkertamas kelias narkotikų kontrabandai patekti į Jungtines Valstijas.
Jungtinės Valstijos nepripažino N. Maduro pergalės 2024 m. rinkimuose, kurių rezultatus Venesuelos opozicija ir didžioji pasaulio dalis laiko suklastotais.
