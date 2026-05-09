Karas Artimuosiuose Rytuose: naujausi įvykiai

Donaldas Trumpas laukia Irano atsakymo
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienio vakarą žurnalistams sakė, kad Irano atsakymo į jo naujausią pasiūlymą dėl susitarimo nutraukti karą Artimuosiuose Rytuose tikisi sulaukti dar „šį vakarą“.
Naftos dėmė prie Charko salos
Palydovinėse nuotraukose matyti naftos dėmė, plintanti prie Irano Charko salos krantų, kurioje veikia svarbus šios šalies naftos eksporto terminalas.
Nevyriausybinė organizacija „Conflict and Environment Observatory“ socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad „pirminis šaltinis lieka neaiškus, o dėmė dreifuoja į pietus ir mažai tikėtina, kad bus imtasi tinkamų priemonių jai pašalinti“.
Kataro premjeras susitiko su J. D. Vance'u, ragina derėtis su Iranu
Kataro ministras pirmininkas penktadienį Vašingtone susitikęs su JAV viceprezidentu J. D. Vance'u (Dž. D. Vansu) paragino atnaujinti diplomatiją dėl susitarimo su Iranu.
Šeichas Mohammedas bin Abdulrahmanas al Thani (Mohamedas bin Abdulrahmanas Tanis) su J. D. Vance'u aptarė Pakistano vadovaujamas pastangas tarpininkauti siekiant nuolatinės taikos.
Izraelio kariuomenė paragino evakuotis 9 Pietų Libano kaimų gyventojus
Izraelio kariuomenė šeštadienį paragino devynių Pietų Libano kaimų gyventojus nedelsiant evakuotis prieš planuojamus smūgius „Hezbollah“ taikiniams, nepaisant to, kad paliaubos su Libanu turėjo sustabdyti kovas.
„Hezbollah“ smūgiai
Irano remiama libaniečių grupuotė „Hezbollah“ pranešė paleidusi raketų ir dronų į Izraelio karines bazes, keršydama už neseniai įvykdytą išpuolį Beirute ir tebesitęsiančius smūgius pietuose, kur Libano pareigūnai pranešė apie 11 penktadienį žuvusių žmonių.
JAV lėktuvas apšaudė 2 tanklaivius
JAV pajėgos apšaudė ir apgadino du su Irano vėliava plaukiojančius tanklaivius, kurie bandė pažeisti JAV paskelbtą Irano uostų blokadą, penktadienį pranešė kariuomenė.
JAV karinių jūrų pajėgų naikintuvas „F/A-18 Super Hornet“ „neutralizavo abu tanklaivius, paleidęs tiksliąją amuniciją į jų kaminus ir taip neleisdamas reikalavimų nevykdantiems laivams įplaukti į Iraną“, socialiniame tinkle „X“ paskelbė JAV centrinė vadavietė (CENTCOM).
JAV pajėgos jėga sustabdė jau keturis laivus, kurie, jų teigimu, bandė pažeisti nuo balandžio 13 dienos taikomą blokadą.
„Europa turi dalytis Irano našta“
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio paragino europiečius padėti užtikrinti saugumą strateginiame Hormuzo sąsiauryje.
„Pasaulis turi pradėti savęs klausti, ką jis pasirengęs daryti, jei Iranas bandys normalizuoti tarptautinio vandens kelio kontrolę? Manau, kad tai nepriimtina“, – sakė jis po susitikimo su Italijos premjere Giorgia Meloni (Džordža Meloni).
„Jei viena pagrindinių priežasčių, kodėl JAV priklauso NATO, yra galimybė Europoje turėti dislokuotas pajėgas, kurias galėtume pasitelkti kitiems nenumatytiems atvejams, o dabar, bent jau kalbant apie kai kurias NATO nares, tai nebegalioja – tai yra problema ir ją reikia išnagrinėti“, – pridūrė M. Rubio.
Hormuzo kontrolė „prilygsta atominei bombai“
„Hormuzo sąsiauris yra tokia pat brangi galimybė kaip ir atominė bomba“, – pareiškė Irano aukščiausiojo lyderio patarėjas Mohammadas Mokhberas (Mohamadas Mochberas).
„Iš tiesų, turėti savo rankose poziciją, leidžiančią vienu sprendimu daryti įtaką pasaulio ekonomikai, yra didžiulė galimybė“, – sakė jis.
„Saudo Arabija uždraudė JAV naudotis bazėmis“
Saudo Arabija uždraudė Jungtinėms Valstijoms naudotis savo oro erdve ir bazėmis jos teritorijoje vykdant operacijas, kuriomis buvo trumpai bandoma vėl atverti Hormuzo sąsiaurį, penktadienį AFP sakė du Saudo Arabijos šaltiniai.
Tačiau šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga, teigė, kad Vašingtonas ir toliau galės naudotis Saudo Arabijos oro erdve ir bazėmis kitais tikslais.
ES draudžia papildomus mokesčius už degalus
Europos Sąjunga (ES) penktadienį pareiškė, kad oro linijų bendrovės negali reikalauti iš klientų papildomų mokesčių už degalus po to, kai šie jau nusipirko bilietus, nors dėl karo Artimuosiuose Rytuose baiminantis trūkumo smarkiai išaugo aviacinių degalų kainos.
Tuo tarpu ES aviacijos saugos agentūra (EASA) leido naudoti „Jet A“ – JAV gaminamus aviacinius degalus, kurie Europoje iki šiol buvo naudojami tik atgaliniams skrydžiams iš JAV.
JAE praneša apie naują Irano ataką
Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) penktadienį pranešė, kad per Irano raketų ir dronų ataką šalyje trys žmonės patyrė vidutinio sunkumo sužeidimus.
