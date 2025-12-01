Keturi vyrai kaltinami dėl „satanistinės“ vaikų pornografijos platinimo

Naujojo Pietų Velso valstijos policija pranešė, kad detektyvai, tirdami „tarptautinį satanistinės vaikų išnaudojimo medžiagos tinklą“, keturis įtariamuosius aptiko Sidnėjuje.
Vyriškiai kaltinami vaikų išnaudojimo medžiagos laikymu ir platinimu per tarptautinę interneto svetainę.
Policija visus keturis vyrus areštavo ketvirtadienį, tarp jų yra ir 26-erių metų vyriškis, kuris, kaip teigiama policijos pranešime, yra kaltinamas vadovavęs šiai grupuotei.
Pastarasis kaltinamas įvykdęs 14 nusikaltimų, įskaitant naudojimąsi vežėjų paslaugomis, kad galėtų platinti vaikų išnaudojimo medžiagą.
Kiti trys vyrai, kurių amžius – 39, 42 ir 46 metai, buvo suimti daugiabučiame name ir apkaltinti daugybe nusikaltimų, susijusių su vaikų išnaudojimo medžiaga.
„Dėl medžiagos, kuria jie dalijosi, pobūdžio ir pokalbių, apie kuriuos sužinojome, mums kilo susirūpinimas dėl vaikų, su kuriais šie žmonės galėjo susidurti, užsiimdami tokia veikla“, – spaudos konferencijoje sakė seksualinių nusikaltimų skyriaus detektyvė Jayne Doherty.
Policija konfiskavo keletą elektroninių įrenginių, kuriuose, kaip teigiama, buvo rasta tūkstančiai „pasibaisėtinų“ vaizdo įrašų su 5–12 metų amžiaus vaikų išnaudojimo, taip pat zoofilijos scenomis.
„Deja, su vaikų išnaudojimo medžiagos platinimu susiduriame vis dažniau“, – sakė J. Doherty.
„Dirbsime, kad nustatytume vaikų tapatybę ir kuo greičiau juos išgelbėtume.“
Policija teigė, kad dar nėra patikrinusi, iš kur gauta medžiaga, ar nustačiusi kurių nors vaizdo įrašuose matomų vaikų tapatybę.
Visus keturis vyrus buvo atsisakyta iki kito teismo posėdžio paleisti už užstatą.
Naujausi komentarai