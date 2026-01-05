ES pradėtas tyrimas dėl „Grok“ kuriamos nepilnamečių pornografijos

„Grok“ dabar siūlo „pikantišką režimą“, kuriame rodomas atviras seksualinis turinys, o generuojant kai kuriuos rezultatus vartotojams pateikiami vaikų vaizdai. Tai nėra pikantiška. Tai neteisėta. Tai pasibaisėtina“, – žurnalistams sakė ES skaitmeninių reikalų atstovas Thomas Regnieris.
„Europoje tam vietos nėra.“
Skundai dėl piktnaudžiavimo E. Musko socialinių tinklų platformoje „X“, kurioje veikia „Grok“, pasipylė po to, kai gruodžio pabaigoje joje atsirado generatyvinio dirbtinio intelekto priemonės mygtukas, suteikiantis vartotojams galimybę redaguoti vaizdą.
Tačiau DI įrankio „Grok“ kūrėja bendrovė „xAI“, kuriai vadovauja pats E. Muskas, šį mėnesį pareiškė, kad stengiasi ištaisyti šio įrankio trūkumus.
Paryžiaus prokuratūra taip pat išplėtė tyrimą dėl platformos „X“, į jį įtraukdama naujus kaltinimus, kad „Grok“ buvo naudojamas vaikų pornografijos kūrimui ir platinimui.
„X“ jau pirmiau yra atsidūrusi ES institucijų taikiklyje.
Gruodį Briuselis skyrė platformai 120 mln. eurų baudą už ES skaitmeninio turinio taisyklių dėl reklamos skaidrumo pažeidimą ir už metodus, kuriais buvo užtikrinama, kad vartotojai būtų patikrinti ir realūs žmonės.
Be to, platformos „X“ atžvilgiu tebevyksta 2023 m. gruodį pagal ES skaitmeninių paslaugų aktą (DSA) pradėtas tyrimas.
Komisija, kuri vykdo ES skaitmeninės priežiūros institucijos funkcijas, taip pat pareikalavo platformos „X“ pateikti informacijos apie komentarus, susijusius su Holokaustu.
Th. Regnieris sakė, kad „X“ atsakė į komisijos prašymą pateikti informaciją.
„Manau, kad „X“ puikiai supranta, jog mes labai rimtai žiūrime į DSA nuostatų vykdymą, ji prisimins baudą, kurią jai skyrėme gruodžio mėnesį. Todėl raginame visas įmones laikytis reikalavimų, nes komisija į reikalavimų vykdymą žiūri rimtai“, – pridūrė jis.
