Elono Musko „Grok“ sulaukė tarptautinės kritikos dėl seksualinio turinio

Skundai internete dėl seksualizuoto turinio pasirodė po to, kai „Grok“ buvo įdiegta vaizdų redagavimo funkcija, leidžianti, pavyzdžiui, naudotojų prašymu apvilkti vaizduojamus asmenis maudymosi kostiumėliais arba visiškai pašalinti jų drabužius.
Tačiau tokie veiksmai paskatino pradėti tyrimus ir raginimus imtis taisomųjų veiksmų tokiose šalyse kaip Prancūzija, Indija ir Malaizija.
Pirmadienį prie šių raginimų prisijungė ir Europos Komisija (EK). Europos Sąjungos (ES) skaitmeninės priežiūros institucijos vaidmenį atliekanti EK nurodė, kad atidžiai nagrinėja skundus dėl E. Musko startuolio „xAI“ sukurto ir į socialinį tinklą „X“ integruoto „Grok“.
„Grok“ dabar siūlo „pikantišką režimą“, kuriame rodomas atviras seksualinis turinys, o kai kurie vaizdai yra sukurti naudojant vaikiškus atvaizdus. Tai nėra pikantiška. Tai yra neteisėta. Tai yra pasibaisėtina, – sakė ES atstovas skaitmeninių reikalų klausimais Thomas Regnier. – Tai neturi vietos Europoje.“
Jungtinės Karalystės (JK) žiniasklaidos reguliavimo institucija „Ofcom“ pranešė, kad skubiai susisiekė su „X“ ir „xAI“, siekdama išsiaiškinti, kokių veiksmų jos ėmėsi, kad įvykdytų teisines pareigas apsaugoti vartotojus JK.
Atsižvelgdama į gautą atsakymą, „Ofcom“ spręs, ar yra pagrindo pradėti tyrimą dėl „Grok“.
„Siaubinga ir neteisėta“
Malaizijoje gyvenanti advokatė Azira Aziz teigė buvusi sukrėsta po to, kai vienas vartotojas, kaip įtariama, iš Filipinų, paprašė „Grok“ pakeisti jos profilio nuotrauką taip, kad ji joje būtų pavaizduota su maudymosi kostiumėliu.
„Nekaltas ir žaismingas AI naudojimas, pavyzdžiui, akinių nuo saulės uždėjimas visuomenės veikėjams, yra visiškai priimtinas“, – naujienų agentūrai AFP sakė ji.
„Tačiau smurtas lyties pagrindu, kai dirbtinis intelektas naudojamas prieš sutikimo tam nedavusias moteris ir vaikus, turi būti griežtai pasmerktas“, – pridūrė ji.
A. Aziz paragino vartotojus apie šiuos veiksmus pranešti „X“ ir Malaizijos institucijoms.
Kiti „X“ vartotojai paragino E. Muską imtis veiksmų prieš asmenis, prašančius „Grok“ kurti seksualizuotą turinį, kuriame vaizduojami nepilnamečiai.
„Grok dabar apnuogina mano vaikystės nuotraukas, – „X“ rašė Ashley St. Clair, vieno iš E. Musko vaikų motina. – Tai objektyviai siaubinga, neteisėta.“
AFP susisiekus su „xAI“ dėl komentaro šia tema, ji automatizuotai pateikė glaustą atsakymą: „Tradicinių žiniasklaidos priemonių melas.“
Penktadienį kilus skandalui, „Grok“ bandė patikinti vartotojus, kad siekia ištaisyti DI įrankio trūkumus.
„Mes nustatėme apsaugos priemonių trūkumus ir skubiai juos šaliname, – „X“ pareiškė „Grok“. – Vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga yra neteisėta ir draudžiama.“
Praėjusią savaitę „Grok“ taip pat paskelbė atskirą atsiprašymą už tai, kad vartotojo prašymu sukūrė ir pasidalino „DI sukurtu vaizdu, kuriame pavaizduotos dvi jaunos mergaitės (maždaug 12–16 metų amžiaus) seksualizuotuose drabužiuose“.
Tyrimai „X“ atžvilgiu
Pasipiktinimo banga kilo po to, kai praėjusią savaitę Paryžiaus prokuratūra išplėtė tyrimą dėl „X“. Šįkart buvo įtraukti nauji kaltinimai, kad „Grok“ galimai buvo naudojamas vaikų pornografijai kurti ir platinti.
Pradinis tyrimas dėl „X“ prasidėjo liepos mėnesį, gavus pranešimų, kad platformos algoritmas buvo naudojamas kištis į užsienio reikalus.
Penktadienį Indijos pareigūnai nurodė „X“ pašalinti seksualizuotą turinį ir imtis griežtesnių priemonių prieš tokius veiksmus. Vietos žiniasklaida pridūrė, kad Indija davė „X“ 72 valandas, kad platforma pateiktų ataskaitą apie atliktus veiksmus, priešingu atveju ji susidurs su teisinėmis priemonėmis.
Terminas baigėsi pirmadienį, tačiau kol kas nėra informacijos, ar „X“ ėmėsi kokių nors veiksmų.
Malaizijos ryšių ir multimedijos komisija taip pat išreiškė rimtą susirūpinimą dėl savaitgalį gautų visuomenės skundų dėl „nepadoraus, labai įžeidžiančio“ turinio „X“.
Komisija nurodė, kad šiam klausimui ištirti pakvies „X“ atstovus.
Ši situacija dar labiau atkreipia dėmesį į „Grok“, kuris sulaukia kritikos dėl dezinformacijos skleidimo apie įvairiausias krizes, tokias kaip karas Gazos Ruože, Indijos ir Pakistano konfliktas bei mirtinos šaudynės Australijoje.
