Apribojamos nemokamos „Grok“ versijos funkcijos: nebegalės kurti pornografijos

Pokalbių robotas, pasiekiamas per E. Musko platformą „X“, pastarosiomis savaitėmis įgyvendino daugybę, tyrėjų teigimu, piktavališkų vartotojų užklausų modifikuoti vaizdus, įskaitant moterų vaizdavimą su bikiniais ar seksualiai atviromis pozomis.
Tyrėjai įspėjo, kad tam tikrais atvejais vaizduose galimai pavaizduoti vaikai. Viso pasaulio vyriausybės pasmerkė E. Musko socialinį tinklą ir jo atžvilgiu pradėjo tyrimus.
Penktadienį „Grok“ į užklausas, kuriose prašoma modifikuoti vaizdus, atsako pranešimu: „Vaizdų generavimas ir redagavimas šiuo metu leidžiamas tik mokantiems prenumeratoriams. Norėdami atrakinti šias funkcijas, galite užsiprenumeruoti.“
Šis pakeitimas reiškia, kad daugelis įrankio naudotojų nebegali kurti ar redaguoti vaizdų naudodami DI. Mokantys vartotojai turi pateikti platformai savo kredito kortelės informaciją ir asmens duomenis.
Penktadienį Jungtinės Karalystės (JK) ministro pirmininko Keiro Starmerio biuras pavadino žingsnį apriboti prieigą tik mokantiems abonentams „įžeidžiančiu“ aukas ir „ne sprendimu“.
„Tai paprasčiausiai paverčia DI funkciją, leidžiančią kurti neteisėtus atvaizdus, „premium“ paslauga“, – sakė Dauningo gatvės atstovas spaudai.
„Tai įžeidžia mizoginijos ir seksualinio smurto aukas“, – teigė jis.
Europos Komisija (EK), kuri anksčiau neteisėtomis pavadino sugeneruotas nurengtų moterų ir vaikų nuotraukas, teigė, kad „atkreipė dėmesį į naujausius pokyčius“.
Tačiau Europos Sąjungos (ES) atstovas skaitmeninių reikalų klausimais Thomas Regnier žurnalistams sakė: „Tai nekeičia mūsų esminio susirūpinimo, nepriklausomai nuo to, ar tai mokama, ar nemokama prenumerata. Mes nenorime matyti tokių vaizdų. Viskas paprasta.“
„Mes prašome platformų užtikrinti, kad jų dizainas, jų sistemos neleistų generuoti tokio neteisėto turinio“, – pridūrė jis.
EK, reaguodama į skandalą dėl nuogybių, nurodė „X“ iki 2026 metų pabaigos išsaugoti visus su „Grok“ susijusius vidaus dokumentus ir duomenis.
„Grok“ yra nemokamas „X“ vartotojams, kurie šiame socialiniame tinkle gali užduoti jam klausimus. Jie gali pažymėti šį įrankį savo sukurtuose įrašuose arba atsakymuose į kitų vartotojų įrašus.
„Grok“ pradėjo veikti 2023 metais. Praėjusią vasarą bendrovė pridėjo vaizdų generavimo funkciją „Grok Imagine“, kurioje buvo vadinamasis „pikantiškas režimas“ (angl. spicy mode), galintis generuoti suaugusiesiems skirtą turinį.
„Kiekvienas, naudojantis „Grok“ nelegaliam turiniui kurti, patirs tokias pačias pasekmes, kaip ir tuo atveju, jei įkeltų nelegalų turinį“, – praėjusią savaitę E. Muskas parašė „X“, atsakydamas į įrašą apie atvirus vaizdus.
Vėliau oficialioje „X“ paskyroje „Saugumas“ buvo teigiama, kad neteisėto turinio problema platformoje sprendžiama „jį pašalinant, visam laikui suspenduojant paskyras ir prireikus bendradarbiaujant su vietos valdžia ir teisėsauga“.
