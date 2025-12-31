Kolumbijos prezidentas: JAV subombardavo įtariamą kokaino gamyklą Venesueloje

„Žinome, kad Trumpas bombardavo gamyklą Marakaibo mieste, kurioje, kaip įtariame, buvo maišoma kokos pasta kokainui gaminti“, – teigė G. Petro platformoje „X“ kitą dieną po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, kad JAV smogė įtariamų narkotikų gabentojų laivų prieplaukai Venesueloje, nors iš karto nebuvo aišku, ar tai ta pati vieta.
Ilgame įraše G. Petro užsiminė, kad objektą valdė kairiųjų partizanų grupuotė ELN, iš dalies kontroliuojanti kokaino gamyba užsiimantį Katatumbo regioną Venesuelos pasienyje.
„Tai tiesiog ELN. ELN su savo nelegalia prekyba ir ideologine dogma leidžia įsiveržti į Venesuelą“, – rašė jis.
D. Trumpas pirmadienį sakė, kad JAV smūgiai vykdyti „prieplaukos zonoje, kur jie krauna narkotikus į laivus“.
Venesuelos vyriausybė nepateikė jokių oficialių komentarų dėl šių smūgių sausumoje.
D. Trumpo administracija didina spaudimą Venesuelos prezidentui Nicolasui Maduro, kaltindama jį vadovavimu narkotikų karteliui ir įvesdama naftos tanklaivių blokadą.
Vašingtonas taip pat sudavė daugiau kaip 30 smūgių laivams, kuriais, kaip įtariama, Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje gabenami narkotikai, per atakas žuvo daugiau kaip 100 žmonių.
