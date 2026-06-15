Kraują stingdantis vaizdas: atrakciono darbuotojai pamiršo pririšti moterį

21-ių metų Maria Eduarda Rodrigues de Freitas užsimušė, kai atrakciono darbuotojai paleido ją nuo „Skeletų tilto“ iš 40-ies metrų aukščio, kaip skelbiama, pamiršę pririšti virvę, skelbia portalas „People”.
Socialiniuose tinkluose žaibiškai išplito liudininkų daryti vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip darbuotojai meta šalmą dėvinčią moterį, o vienas iš liudininkų tik spėja sušukti: „Vaikinai, virvė!“, rodydamas į ant žemės gulintį trosą.
Į tragedijos vietą pasiųstas sraigtasparnis, bet moteris jau buvo mirusi.
„Kas tas beprotis, kuris leido man šokti nuo tilto?“ – prieš pat tragediją juokavo M. De Freita socialiniuose tinkluose.
Trys atrakciono darbuotojai apkaltinti žmogžudyste sunkinančiomis aplinkybėmis. Pasak nepatvirtintų pranešimų, jie neturėjo leidimo organizuoti šuolius toje vietoje.
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