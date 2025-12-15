Kyjivas: Rusija aktyviai verbuoja samdinius Irane

Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai savo internetinėje svetainėje pareiškė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras.
Skelbimai veda į 2025 m. lapkritį sukurtą „Telegram“ kanalą, kuriame verbavimas vyksta keliomis kalbomis. Vienas verbuotojas, su kuriuo kalbėjosi žurnalistai, tiesiai pasakė, kad šią kampaniją Irano teritorijoje koordinuoja Rusijos pusė.
„Nepaisant Rusijos ambasados Irane bandymų neigti dalyvavimą, tai yra tipiškas Rusijos sistemingo verbavimo tinklo, kuris daugelį metų ieško samdinių neturtingose ir krizės ištiktose šalyse, elementas“, – pažymėjo Kovos su dezinformacija centras.
Iranas yra vienas pažeidžiamiausių taikinių dėl šioje šalyje susidariusios ekonominės padėties, didelio nedarbo ir didelio pabėgėlių iš Afganistano, kurie dažnai tampa tokių schemų taikiniu, skaičiaus. Verbavimas Irane yra ne pavienis epizodas, o platesnės Rusijos strategijos kompensuoti didžiulius nuostolius ir pasiruošti naujiems puolamiesiems veiksmams dalis.
Žvalgybos vertinimu, Rusija jau užverbavo mažiausiai 18 tūkst. užsieniečių iš 128 šalių, dažnai pasitelkdama apgaulę, prievartą ar finansinį išnaudojimą.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Rusija pradeda didelio masto samdinių verbavimo kampaniją Pietryčių Azijoje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje, maskuodama ją kaip „bendradarbiavimą“ su vyriausybėmis ir saugumo struktūromis.