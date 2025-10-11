Kyjive daugiau nei 800 tūkst. žmonių buvo atnaujintas elektros tiekimas

Šeštadienį DTEK pranešė, kad pagrindiniai elektros tiekimo atkūrimo darbai jau atlikti. Tačiau bendrovė pridūrė, jog po penktadienį Rusijos surengtos masinės atakos Ukrainos sostinėje vis dar pasitaiko pavienių elektros tiekimo sutrikimų.
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį paragino sąjungininkus, įskaitant Jungtines Valstijas, imtis konkrečių priemonių Rusijai surengus masinius dronų ir raketų smūgius prieš Ukrainos energetikos objektus.
Jis pridūrė, kad Rusija per ataką paleido daugiau kaip 450 dronų ir daugiau kaip 30 raketų.
Skelbiama, kad per penktadienį Rusijos surengtą ataką Kyjive buvo sužeista mažiausiai 20 žmonių, apgadinti gyvenamieji namai. Elektros tiekimas buvo sutrikęs ne tik sostinėje, bet ir kitose Ukrainos teritorijose.
Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko šį išpuolį pavadino „vienu iš didžiausių kryptingų smūgių“ šalies energetikos infrastruktūrai.
Tuo tarpu Rusijos gynybos ministerija penktadienį pareiškė, kad smūgiai buvo nukreipti į Ukrainos kariuomenę aprūpinančius energetikos objektus. Tačiau daugiau informacijos šiuo klausimu ministerija nepateikė.
Nuo tada, kai prieš daugiau nei trejus metus Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, ji jau ne kartą yra surengusi atakas prieš šalies energetikos objektus.
Nuo karo pradžios Rusija prieš kiekvieną žiemos sezoną siekia sutrikdyti Ukrainos elektros ir šildymo tinklų veiklą, tikėdamasi pakenkti visuomenės moralei.
Šeštadienį Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad gynybos sistemos perėmė 54 iš 78 Rusijos dronų, paleistų į šalį naktį.
Rusijos gynybos ministerija teigia perėmusi 42 ukrainiečių paleistus bepiločius orlaivius.
Naujausi komentarai