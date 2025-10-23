Per naktinę bepiločių orlaivių ataką Kyjive sužeisti septyni žmonės

„Po praėjusią naktį įvykdytos priešo atakos sostinėje buvo sužeisti septyni žmonės. Penki buvo hospitalizuoti, o du gydomi ambulatoriškai“, – parašė jis.
V. Klyčko pridūrė, kad dėl atakos ir krintančių bepiločių orlaivių nuolaužų trijuose gyvenamuosiuose pastatuose Podolės rajone kilo gaisrai. Dėl smūginių bangų skirtingose vietose išdužo kelių pastatų langai.
Išdužo ir daugiau nei 40 vienos vietos mokyklos langų, be to, buvo apgadinta dalis vaikų darželio langų. Gyvenamųjų namų kiemuose užsiliepsnojo keli automobiliai, o nuolaužos dar krito netoli sinagogos. Jis pažymėjo, kad Obolonsko rajone dėl smūginės bangos po bepiločio orlaivio numušimo buvo apgadinti vieno gyvenamojo pastato langai.
Naktį Kyjive ir keliuose regionuose dėl bepiločių orlaivių atakų grėsmės buvo paskelbtas oro pavojaus signalas.