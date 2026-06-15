 Latvijoje rastos, kaip manoma, Rėzeknės savivaldybėje numušto drono nuolaužos

Latvijoje rastos, kaip manoma, Rėzeknės savivaldybėje numušto drono nuolaužos

2026-06-15 19:46
BNS inf.

Latvijoje praėjusį sekmadienį rastos, kaip manoma, NATO naikintuvo Rėzeknės savivaldybėje birželio 8-ąją numušto drono nuolaužos.

<span>Latvijoje rastos, kaip manoma, Rėzeknės savivaldybėje numušto drono nuolaužos</span>
Latvijoje rastos, kaip manoma, Rėzeknės savivaldybėje numušto drono nuolaužos / Reuters nuotr.

Latvijoje praėjusį sekmadienį rastos, kaip manoma, NATO naikintuvo Rėzeknės savivaldybėje birželio 8-ąją numušto drono nuolaužos.

Naujienų agentūros LETA duomenimis, nacionalinės ginkluotosios pajėgos šiuo metu jas analizuoja.

Remiantis LETA gauta informacija, dėl birželio 8-ąją Rėzeknės savivaldybėje įvykusio drono incidento pradėtas baudžiamasis procesas, o tyrimą atlieka Valstybės saugumo tarnyba.

Iš Šiaulių pakilę NATO Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvaujantys Prancūzijos naikintuvai birželio 8-osios rytą Rėzeknės savivaldybėje numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną.

Tai buvo pirmas kartas, kai Latvijos oro erdvėje buvo numuštas iš užsienio atskridęs dronas.

Šiame straipsnyje:
numušto drono nuolaužos
Latvija
Rėzeknės savivaldybė

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XSERTH
komedija - vieną sušiktą skraidyklę numušinėja naikintuvų eskadrilė. ruskiai specialiai siuntinės tas gaišenas kad eikvotų NATO resursus. Ar nereikės prašyti Ukrainos pagalbos vietoje pagalbos jai vaidinimo? O gal paprašyti vaikėzų kad numuštų laidynėmis, ko gero būtų paprasčiau.
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