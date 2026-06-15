Latvijoje rastos, kaip manoma, Rėzeknės savivaldybėje numušto drono nuolaužos

Latvijoje praėjusį sekmadienį rastos, kaip manoma, NATO naikintuvo Rėzeknės savivaldybėje birželio 8-ąją numušto drono nuolaužos.
Naujienų agentūros LETA duomenimis, nacionalinės ginkluotosios pajėgos šiuo metu jas analizuoja.
Remiantis LETA gauta informacija, dėl birželio 8-ąją Rėzeknės savivaldybėje įvykusio drono incidento pradėtas baudžiamasis procesas, o tyrimą atlieka Valstybės saugumo tarnyba.
Iš Šiaulių pakilę NATO Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvaujantys Prancūzijos naikintuvai birželio 8-osios rytą Rėzeknės savivaldybėje numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną.
Tai buvo pirmas kartas, kai Latvijos oro erdvėje buvo numuštas iš užsienio atskridęs dronas.
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