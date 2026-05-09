Latvijos gyventojams – skubus perspėjimas

Pranešimai apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje buvo išsiųsti į Latvijos pasienio savivaldybių gyventojų mobiliuosius telefonus.
Pasak R. Skraučo, jutikliai užfiksavo kelis skrendančius objektus, tačiau nepranešta, kad kuris nors iš jų būtų kirtęs sieną ar nukritęs Latvijos teritorijoje.
R. Skraučas teigė, kad naktį institucijos sulaukė gyventojų skambučių dėl pastebėtų skrendančių dronų ir gaisrų. NGP atstovo teigimu, gyventojai greičiausiai pastebėjo NATO naikintuvus, skubiai pakilusius reaguojant į oro pavojų, o įtariami gaisrai neturi nieko bendra su prie sienos pastebėtais objektais.
Rėzeknės savivaldybės gyventojai agentūrai LETA pasakojo, kad šį kartą jie pirmiausia gavo du įspėjimus apie dronus, o vėliau išgirdo naikintuvus. Vietos valdžia socialiniuose tinkluose taip pat bendravo aiškiau, palyginti su ketvirtadieniu, kai Rėzeknės savivaldybėje nukrito du iš Rusijos atskridę dronai.
Kaip skelbta, anksti šeštadienį pranešimai apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje buvo išsiųsti Rėzeknės, Ludzos, Alūksnės ir Balvų savivaldybių gyventojams.
Remiantis pranešimu skubios pagalbos svetainėje 112.lv, NGP informavo atitinkamų teritorijų gyventojus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Žmonės buvo raginami likti patalpose, laikytis dviejų sienų principo, užsidaryti langus ir duris.
NGP socialiniuose tinkluose pranešė, kad dėl šio incidento skubiai pakilo NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai.
Pavojaus pranešimą NGP išsiuntė 2.10 val., o atšaukė 3.40 val.
Rėzeknės savivaldybės tarybos pirmininkas Guntaras Skudra šeštadienio rytą agentūrai LETA sakė, kad savivaldybė gavo informaciją apie patruliavimą ir pakilusius NATO naikintuvus.
Pastaraisiais mėnesiais panašūs perspėjimai Latvijos rytinio Latgalos regiono gyventojams buvo siunčiami ne kartą. Tikėtina, kad tai susiję su Rusijos ir Ukrainos kare naudojamais dronais, kurie priartėja prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrenda.
Anksti ketvirtadienį iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskrido keli dronai. Du iš jų nukrito Rėzeknėje, apgadindami naftos saugyklą.
(be temos)