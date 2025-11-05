Lėktuvo katastrofa JAV: pateikė daugiau detalių

Mažiausiai septyni žmonės žuvo ir vienuolika buvo sužeisti, pranešė gubernatorius Andy Beshearas ir pridūrė, kad skaičiai gali didėti, tęsiantis tyrimui, rašo CNN.
Tuo tarpu Luisvilio meras Craigas Greenbergas teigė, kad trys lėktuve buvę įgulos nariai laikomi žuvusiais, o keturių iš patvirtintų žuvusiųjų lėktuve nebuvo.
Aukų tapatybės kol kas viešai neskelbiamos.
Vaizdo įraše užfiksuota akimirka, kai lėktuvas, kuriame prikrautas didelis kiekis degalų tolimam skrydžiui į Havajus, sudužo, sukeldamas didelį gaisrą.
Sudužo vos pakilęs
Krovininis lėktuvas UPS 2976 sudužo antradienį, apie 17.15 val. vietos laiku, Luisvilio tarptautiniame oro uoste pakilimo metu. Lėktuvas nuslydo nuo tako ir rėžėsi į netoliese esančius pastatus.
Valstijos gubernatorius A. Beshearas teigė, kad lėktuvas užsiliepsnojo, o nuolaužos pataikė į mažiausiai dvi netoliese esančias įmones.
Anot jo, nukentėjo įmonė „Grade A Auto Parts“, o įmonė „Kentucky Petroleum Recycling“ nukentėjo „gana tiesiogiai“.
Nepatvirtinti incidento vaizdo įrašai rodo, kad lėktuvas jau buvo apimtas liepsnų, kai nuslydo nuo tako, rašo BBC.
Įvykio vietoje – šimtai ugniagesių
Šimtai ugniagesių beveik lokalizavo lėktuvo katastrofos sukeltą gaisrą ir ieškos aukų visoje teritorijoje, spaudos konferencijoje sakė Priešgaisrinės apsaugos departamento viršininkas Brianas O'Neillas.
„Kai įvyksta toks didelis incidentas ir gaisras išplinta tokioje didžiulėje teritorijoje, turime pasitelkti šimtus darbuotojų“, – sakė B. O'Neillas, pridurdamas, kad vieta dabar pakankamai saugi, kad ugniagesiai galėtų užgesinti likusius gaisrus ir apieškoti aplinką.
Netoli gyvenantiems žmonėms buvo nurodyta likti namuose, baiminantis tolesnių sprogimų ir oro taršos.
Visa oro uosto veikla buvo sustabdyta.
Pareigūnų teigimu, dar per anksti spręsti, kas sukėlė avariją.
