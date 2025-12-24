 Per lėktuvo katastrofą Turkijoje žuvo Libijos kariuomenės vadas

Per lėktuvo katastrofą Turkijoje žuvo Libijos kariuomenės vadas

2025-12-24 13:08
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Per lėktuvo katastrofą Turkijoje žuvo Libijos kariuomenės vadas Mohammedas al Haddadas. Libijos ministras pirmininkas Abdulhamidas Dbeibahas antradienio vakarą tinkle „Facebook“ pranešė, kad Generalinio štabo vadas skrido iš vizito Ankaroje, kai orlaivis patyrė katastrofą. Pasak Turkijos prezidentūros, lėktuvo pilotas „skrydžių kontrolei pranešė apie avarinę situaciją dėl elektros gedimo“ ir paprašė leidimo atlikti avarinį nusileidimą.

Per lėktuvo katastrofą Turkijoje žuvo Libijos kariuomenės vadas
Per lėktuvo katastrofą Turkijoje žuvo Libijos kariuomenės vadas / EPA-ELTA nuotr.

Turkijos vyriausybė prieš  tai informavo, kad lėktuvas, kuriuo skrido Libijos generolas, netrukus po pakilimo Ankaroje dingo iš radarų. Netrukus po to netoli Kesikavako vietovės buvo rastos orlaivio nuolaužos, tinkle „X“ rašė vidaus reikalų ministras Ali Yerlikaya.

M. al Haddadas vadovauti kariuomenei buvo paskirtas 2020 m. rugpjūtį. Pasak Libijos premjero, lėktuvu skrido ir daugiau karinių atstovų. Grupę lydėjo ir fotografas. Turkų duomenimis, lėktuve, be to, buvo keturi įgulos nariai.

A. Dbeibahas kalbėjo apie „didelį nuostolį tėvynei“.

„Netekome vyrų, lojaliai ir atsidavusiai tarnavusių savo šaliai“, – teigė jis.

Premjeras paragino Gynybos ministeriją nusiųsti į Ankarą oficialią delegaciją, kad būtų išsiaiškintos nelaimės aplinkybės.

Libijoje nuo ilgamečio diktatoriaus Muammaro al Gaddafio nuvertimo 2011 m. tvyro nestabilumas. A. Dbeibahas iš JT pripažįstamos vyriausybės Tripolyje šalies vakaruose kovoja dėl valdžios su vyriausybe rytuose, kurią remia ten įsikūręs parlamentas ir galingas generolas Chaliga Haftaras.

Šis po žinios apie katastrofą pareiškė užuojautą ir „gilų liūdesį“.

Šiame straipsnyje:
Turkija
lėktuvo katastrofa
Libijos kariuomenės vadas
Mohammedas al Haddadas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų