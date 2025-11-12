 Sakartvele sudužus Turkijos kariniam transportiniam lėktuvui žuvo visi 20 jame buvusių žmonių

2025-11-12 07:30
BNS inf.

Turkijos gynybos ministras trečiadienį pranešė, kad Sakartvele sudužus kariniam transportiniam lėktuvui žuvo visi 20 jame buvusių žmonių. 

Sakartvele sudužus Turkijos kariniam transportiniam lėktuvui žuvo visi 20 jame buvusių žmonių / AP nuotr.

Lėktuvas C-130 antradienį pakilo iš Azerbaidžano ir skrido atgal į Turkiją, bet sudužo Sakarvelo Signagio savivaldybėje netoli sienos su Azerbaidžanu.

Turkijos ginkluotosios pajėgos plačiai naudoja transportinius lėktuvus C-130 personalui gabenti ir logistinėms operacijoms vykdyti.

Turkija ir Azerbaidžanas palaiko glaudų karinį bendradarbiavimą.

Vaizdo įrašas, kuriame, kaip pranešama, matyti katastrofa, antradienį buvo parodytas per Turkijos privačią NTV televiziją ir kitas žiniasklaidos priemones. Jame matyti, kaip lėktuvas krenta spirale ir palieka baltų dūmų pėdsaką.

Šiame straipsnyje:
lėktuvo katastrofa
Turkijos gynybos ministras
Sakartvelas
karinis transportas
karinis transportinis lėktuvas
žuvo
Turkija

