Sakartvele sudužus Turkijos kariniam transportiniam lėktuvui žuvo visi 20 jame buvusių žmonių

Lėktuvas C-130 antradienį pakilo iš Azerbaidžano ir skrido atgal į Turkiją, bet sudužo Sakarvelo Signagio savivaldybėje netoli sienos su Azerbaidžanu.
Turkijos ginkluotosios pajėgos plačiai naudoja transportinius lėktuvus C-130 personalui gabenti ir logistinėms operacijoms vykdyti.
Turkija ir Azerbaidžanas palaiko glaudų karinį bendradarbiavimą.
Vaizdo įrašas, kuriame, kaip pranešama, matyti katastrofa, antradienį buvo parodytas per Turkijos privačią NTV televiziją ir kitas žiniasklaidos priemones. Jame matyti, kaip lėktuvas krenta spirale ir palieka baltų dūmų pėdsaką.
