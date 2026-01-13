„Žolės“ kelias iš Vilniaus į Sakartvelą latviams baigėsi teistumu

Kaip antradienį pranešė Generalinė prokuratūra, taip pat konfiskuotos nusikalstamoms veikoms padaryti naudotos priemonės – automobilis „Audi A6“, trys mobiliojo ryšio telefonai bei grynieji pinigai.
Pernai gegužę Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai Pasvalio rajone patikrinimui sustabdė ką tik į Lietuvą iš Latvijos įvažiavusį lengvąjį automobilį. Juo vyko du Latvijos piliečiai – 66 metų V. G. ir 23 metų A. L.
Apžiūrėdami automobilį, pasieniečiai lagamine aptiko pakuotes su žalsvos spalvos medžiaga ir kapsules su baltos spalvos milteliais. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistai nustatė, kad buvo gabenamos narkotinės medžiagos – 492 gramai antžeminių kanapių dalių bei 84,5 gramo kokaino.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad A. L. nenustatyto asmens už atlygį buvo pasamdytas nuvežti V. G. iš Latvijos į Vilnių, iš kur pastarasis turėjo išskraidinti kvaišalus į Sakartvelą.
Sausio 12 dieną Panevėžio apygardos teismas pripažino, kad kaltinamieji, veikdami bendrininkų grupe, neteisėtai disponavo dideliu kiekiu narkotinių medžiagų, turėdami tikslą jas platinti ir per Lietuvos valstybės sieną gabeno didelį kiekį narkotinių medžiagų.
Teismas A. L. skyrė aštuonerių metų ir šešių mėnesių, o V. G. – aštuonerių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmes.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
