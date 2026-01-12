Laukia pokyčiai: nebeskraidins vienu maršrutu, tačiau daugės skrydžių į Varšuvą

„Atlikę išsamią keleivių srautų analizę kartu su partneriu „LOT Polish Airlines“ nusprendėme didinti skrydžių dažnį maršrute Vilnius–Varšuva ir nebetęsti skrydžių į Londono Sitį (LCY) dėl mažėjančios kelionių paklausos šia kryptimi“, – pranešime teigė LTOU komercijos direktorė Gintarė Norvilaitė-Tautevičė.
LOT tinklo plėtros direktoriaus pavaduotojas Wojciechas Worona (Voicekas Vorona) teigė, kad maršrutas tarp Varšuvos ir Vilniaus išlieka viena svarbiausių jungčių LOT Europos tinkle.
„Pastaraisiais mėnesiais stebimas stiprus keleivių paklausos augimas lėmė sprendimą nuo 2026 metų vasaros sezono padidinti skrydžių dažnį iki 38 kartų per savaitę. Tuo pačiu, pasibaigus 2025–2026 metų žiemos sezonui, skrydžiai maršrutu Vilnius–Londono Sičio oro uostas bus sustabdyti“, – pranešime sakė W. Worona.
Skrydžiai tarp Vilniaus ir Londono Sičio iki kovo 27 dienos vyksta penkis kartus per savaitę. Su keleiviais, kurie jau įsigijo bilietus, po šios datos susisieks oro bendrovės atstovai.
LOT skrydžius iš Vilniaus į Londono Sitį nuo 2019 metų gegužės.
Kaip rašė BNS, Lietuvos oro uostai su „LOT Polish Airlines“, kuri laimėjo tarptautinę reguliaraus skrydžio operatoriaus atranką, 2023 metais pasirašė investicijų sutartį ir sutarė tęsti skrydžius tarp Vilniaus ir Londono Sičio. Ji įgyvendinama pagal naują skrydžių skatinimo modelį. Maršrutas paremtas rizikos pasidalijimo partnerystės susitarimu.
Šis projektas buvo viena iš nedaugelio Europos Komisijos reguliavimo išimčių, leidžiančių oro bendrovei skirti valstybės pagalbą skrydžiui, kai jis ES viduje yra pripažįstamas kaip ypatingos svarbos. Tačiau Jungtinei Karalystei pasitraukus iš ES, skrydžių tarp Vilniaus ir Sičio finansavimo pagal šį modelį pratęsti nebegalima.
