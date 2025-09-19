Lėktuvo katastrofoje žuvo „Grammy“ laureatas Brettas Jamesas

Pasak užsienio žiniasklaidos, 57-erių B. Jamesas buvo vienas iš trijų žmonių, buvusių vienmotoriame „Cirrus SR22T“ lėktuve, kuris pakilo iš Johno C. Tune‘o oro uosto Nešvilyje, o vėliau sudužo atvirame lauke netoli pradinės mokyklos Frankline, Šiaurės Karolinoje.
Katastrofa pražudė visus lėktuve buvusius asmenis.
Mokykla yra įsikūrusi greta Macono apygardos oro uosto ir apsupta laukų. Nė vienas mokinys ar darbuotojas nenukentėjo.
Jamesas buvo vienas garsiausių kantri muzikos dainų autorių nuo 2000-ųjų ir 2010-ųjų pradžios, parašęs Brantley Gilberto „Bottoms Up“, Rascal Flatts „Summer Nights“ ir įvairių dainų Bon Jovi, Kenny Chesney, Jasonui Aldeanui, Timui McGraw ir Carriei Underwood.
