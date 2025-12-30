 Avarija danguje: susidūrus dviem sraigtasparniams žuvo abu pilotai

Avarija danguje: susidūrus dviem sraigtasparniams žuvo abu pilotai

2025-12-30 17:13
Parengė Brigita Juodelytė

Sekmadienį JAV, Naujajame Džersyje, įvyko tragiška aviacijos nelaimė – ore susidūrė du sraigtasparniai. Per incidentą žuvo abu pilotai, praneša JAV žiniasklaida.

Kaip skelbia BBC, remdamasi vietos policijos ir CBS informacija, nelaimė įvyko netoli Hammonton miesto, maždaug 56 kilometrai į pietryčius nuo Filadelfijos. Susidūrimas įvyko apie 11.25 val. vietos laiku.

Žuvo abu pilotai

Policija patvirtino, kad žuvo 65 metų Kennethas Kirschas ir 71 metų Michaelas Greenbergas – abu Naujojo Džersio gyventojai.

Pasak Hammonton policijos viršininko Kevino Frielio, vienas pilotas žuvo įvykio vietoje, o kitas buvo skubiai nugabentas į ligoninę, tačiau vėliau mirė nuo patirtų sužalojimų.

„Liudininkai pasakojo, kad sraigtasparniai skrido labai arti vienas kito prieš pat susidūrimą“, – teigė policijos vadovas.

Vienas sraigtasparnis užsiliepsnojo

Policijos duomenimis, vienas iš sraigtasparnių nukritęs užsidegė, o į įvykio vietą atvykę ugniagesiai ir gelbėtojai gesino liepsnas.

Kaip praneša ABC7 Amarillo, avarijoje dalyvavo du lengvieji sraigtasparniai – „Enstrom 280C“ ir „Enstrom F-28A“, kuriuose tuo metu buvo tik pilotai.

Vaizdo įrašo stop kadras

Pradėtas tyrimas

Nelaimę tiria Federalinė aviacijos administracija (FAA) ir Nacionalinė transporto saugumo valdyba (NTSB). 

Tyrėjai analizuoja:

  • skrydžių trajektorijas;

  • orlaivių techninę būklę;

  • pilotų veiksmus prieš susidūrimą;

  • ryšį su oro eismo kontrolieriais;

  • liudininkų parodymus.

Kol kas oficiali nelaimės priežastis nenustatyta.

Pilotai buvo pažįstami vietos bendruomenei

Pasak vietos gyventojų, abu pilotai buvo gerai žinomi bendruomenėje ir dažnai lankydavosi netoli oro uosto esančioje kavinėje, kur pusryčiaudavo prieš skrydžius.

Vienas liudininkas teigė, kad dar kelios minutės prieš tragediją matė juos kylant į orą.

Šiame straipsnyje:
sraigtasparnis
Sraigtasparnio avarija
pilotai
žuvo
žuvo pilotai
Naujasis Džersis
sraigtasparnių susidūrimas
avarija ore
aviakatastrofa

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų