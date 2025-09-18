Lenkija išardė tinklą, iš Ukrainos neteisėtai gabenusį šaukimo vengiančius vyrus

Šią schemą suorganizavo geležinkelio mašinistai iš Ukrainos, kurie slėpė jaunuolius traukinių, vykstančių į pietryčių Lenkijos Peremislio miestą, lokomotyvuose.
Dėl šios bylos buvo sulaikyti du mašinistai, kuriems pateikti kaltinimai dėl organizuoto nusikalstamos veiklos ir pagalbos neteisėtai kertant Lenkijos sieną. Pranešama, kad jie už kiekvieną neteisėtai pervežtą asmenį ketino imti po 10 tūkst. JAV dolerių.
Peremislio apygardos prokuratūros atstovė spaudai Marta Petkowska ketvirtadienį naujienų agentūrai PAP sakė, kad kaltinamiesiems gresia maksimali aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė ir kad jie kaltės pagal jiems pateiktus kaltinimus nepripažino.
Tačiau, pasak M. Petkowskos, byla vis dar nagrinėjama ir artimiausiomis savaitėmis gali būti sulaikyti dar keli asmenys. Lenkijos valdžios institucijos kreipėsi į Ukrainą su prašymu bendradarbiauti.
Vietos sienos apsaugos tarnybos atstovas spaudai Piotras Zakielarzas pranešė, kad taip pat buvo sulaikyti du Ukrainos piliečiai, patekę į Lenkiją tokiu būdu.
„Ukrainiečiai buvo sulaikyti Lenkijos teritorijoje, jiems pateikti kaltinimai dėl sienos kirtimo apgaulės būdu ir bendradarbiaujant su kitais asmenimis“, – naujienų agentūrai PAP sakė P. Zakielarzas.
Abu asmenys kaltę dėl savo veiksmų pripažino ir paaiškino, kad jų motyvas buvo noras išvengti šaukimo į Ukrainos kariuomenę.