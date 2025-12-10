Lenkija ketina perleisti Ukrainai likusius MiG-29 naikintuvus

Lenkijos generalinis štabas tinkle „X“ rašė apie „lėktuvų dovanojimą“, kuris yra aljanso politikos remti Ukrainą ir išlaikyti NATO rytinio flango saugumą dalis“.
Sovietinės konstrukcijos daugiafunkciniai naikintuvai Lenkijoje pasiekė savo eksploatavimo pabaigą, jų užduotis perims F-16 naikintuvai iš JAV ir FA-50 iš Pietų Korėjos. Derybos dėl raketų ir dronų technologijų iš Ukrainos dar tebevyksta. Pagrindinis tikslas yra „įsigyti ir bendrai kurti naujas gynybos ir pramonės kompetencijas“.
Lenkija jau 2023 m. Rusijos užpultai Ukrainai perdavė dešimt MiG-29 orlaivių. Nuo tada svarstoma perduoti ir likusius – beveik tuziną – naikintuvų. Ukrainos karinės oro pajėgos turi kelias dešimtis „MiG-29“ naikintuvų. Tai dažniausias jų naudojamas orlaivio tipas. Šalis jau yra gavusi ir pirmuosius vakarietiškus „F-16“ naikintuvus bei „Mirage“ iš Prancūzijos.