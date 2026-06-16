Lenkijoje nušautas Putiną kritikavęs rusų menininkas, sulaikyti du baltarusiai

„Atliekamas tyrimas (...) dėl Rusijos Federacijos 44 metų piliečio (...), žiniasklaidoje žinomo Semiono Skrepeckio vardu, nužudymo“, – žurnalistams sakė Liublino apygardos prokuratūros atstovas Marcinas Kozakas.
Jis pridūrė, kad dėl šio nužudymo sulaikyti du Baltarusijos piliečiai.
Jie buvo sulaikyti netoli Baltarusijos konsulato Palenkės Bialoje, Rytų Lenkijoje, kur ir įvyko žmogžudystė.
Tačiau Liublino policijos atstovas, inspektoriaus pavaduotojas Andrzejus Fijolekas (Andžejus Fijolekas) pareiškė, kad įtariamo nusikaltimo vykdytojo paieška tebesitęsia.
„Mes vis dar ieškome vyro, kuris padarė šį nusikaltimą“, – sakė jis ir pridūrė, kad buvo sudaryta speciali tyrimo grupė.
Lenkijos pareigūnų duomenimis, pirmadienio rytą nenustatytas užpuolikas iš pistoleto tris kartus šovė į S. Skrepeckį, kurio tikrasis vardas – Robertas Kuzovkovas.
Menininkui nukritus ant žemės, užpuolikas prie jo priėjo ir iš arti paleido dar du šūvius.
„Šis atvejis akivaizdžiai yra rimtas“, – antradienį žurnalistams pareiškė Lenkijos vyriausybės atstovas Adamas Szlapka (Adamas Šlapka) ir pridūrė, kad Lenkija menininkui buvo pasiūliusi apsaugą, tačiau jis jos atsisakė.
Po nužudymo Lenkijos spauda antradienį pranešė, kad S. Skrepeckio šeima buvo perkelta į saugią vietą.
Pasak prokuroro M. Kozako, šiuo metu dviem sulaikytiems Baltarusijos piliečiams „nėra pareikšta jokių kaltinimų“. Jis pridūrė, kad „jie lieka prokuratūros ir policijos žinioje“.
Eskalacijos rizika
Dėl šio nužudymo tarp Lenkijos ir jos kaimynės Rusijos gali vėl padidėti įtampa, kurią praėjusį rudenį dar labiau paaštrino dronų incidentai Lenkijos teritorijoje, dėl kurių Varšuva kaltina Maskvą.
„Jei bus patvirtintas politinis šio nusikaltimo pobūdis, susidursime su nauja veiksmų, kuriuos Rusija vykdo už savo sienų, eskalacijos apraiška“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Lenkijos Nacionalinio saugumo biuro (BBN) vadovas Bartoszas Grodeckis (Bartošas Grodeckis).
„Lenkija negali tapti erdve tokio pobūdžio veiksmams vykdyti“, – pridūrė jis.
R. Skrepeckis buvo žinomas dėl savo kartais provokuojančių karikatūrų, kuriose taikėsi į žymius Rusijos politinius veikėjus – nuo V. Putino ir sovietų lyderio Josifo Stalino iki opozicijos veikėjo Aleksejaus Navalno bei Čečėnijos vadovo Ramzano Kadyrovo.
Viename žinomiausių jo darbų interpretuojama klasikinė stačiatikių ikona: J. Stalinas vaizduojamas laikantis V. Putiną taip, kaip Dievo Motina laiko kūdikėlį Jėzų.
R. Skrepeckis į Lenkiją persikėlė 2021 metais, teigdamas, kad baiminasi politinio persekiojimo Rusijoje.
Būdamas tremtyje, jis laikėsi prieštaringos pozicijos: lankėsi Rusijos opozicijos renginiuose, tačiau atvirai kritikavo pačią opoziciją.
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