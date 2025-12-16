Lenkijoje sulaikytas studentas, įtariamas planavęs išpuolį Kalėdų mugėje

Apie tai antradienį paskelbė Lenkijos radijas.
Už specialiąsias tarnybas atsakingo ministro atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis pranešė, kad Vidaus saugumo agentūros (ABW) pareigūnai sulaikė Liublino katalikiškojo universiteto studentą, identifikuojamą kaip Mateuszas W.
Jis teigė, kad įtariamasis, kaip manoma, rengė teroristinį išpuolį, kuriuo siekė įbauginti daugybę žmonių ir paremti džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“ (IS).
Pasak J. Dobrzynskio, tyrėjai mano, kad įtariamasis rinko informaciją apie tai, kaip savarankiškai pasigaminti sprogstamųjų medžiagų, ir svarstė galimybę prisijungti prie teroristinės organizacijos, kad gautų paramą.
Jis pridūrė, kad operacijos metu buvo konfiskuoti skaitmeniniai įrenginiai ir su islamu susiję daiktai, o teismas leido suimti vyrą trims mėnesiams.
