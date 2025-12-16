 Lenkijoje sulaikytas studentas, įtariamas planavęs išpuolį Kalėdų mugėje

Lenkijoje sulaikytas studentas, įtariamas planavęs išpuolį Kalėdų mugėje

2025-12-16 12:35
BNS inf.

Lenkijos vidaus saugumo agentūra pranešė sulaikiusi universiteto studentą, įtariamą planavus išpuolį Kalėdų mugėje su sprogmenimis.

Lenkijoje sulaikytas studentas, įtariamas planavęs išpuolį Kalėdų mugėje
Lenkijoje sulaikytas studentas, įtariamas planavęs išpuolį Kalėdų mugėje / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Apie tai antradienį paskelbė Lenkijos radijas.

Už specialiąsias tarnybas atsakingo ministro atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis pranešė, kad Vidaus saugumo agentūros (ABW) pareigūnai sulaikė Liublino katalikiškojo universiteto studentą, identifikuojamą kaip Mateuszas W.

Jis teigė, kad įtariamasis, kaip manoma, rengė teroristinį išpuolį, kuriuo siekė įbauginti daugybę žmonių ir paremti džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“ (IS).

Pasak J. Dobrzynskio, tyrėjai mano, kad įtariamasis rinko informaciją apie tai, kaip savarankiškai pasigaminti sprogstamųjų medžiagų, ir svarstė galimybę prisijungti prie teroristinės organizacijos, kad gautų paramą.

Jis pridūrė, kad operacijos metu buvo konfiskuoti skaitmeniniai įrenginiai ir su islamu susiję daiktai, o teismas leido suimti vyrą trims mėnesiams.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
terorizmas
Islamo valstybė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų