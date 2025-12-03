Vokietijoje sulaikyti du įtariami „Islamo valstybės“ nariai

Federalinė prokuratūra pranešė, kad du irakiečiai antradienį buvo suimti Tryre ir Delbriuke. Įtariama, kad jie kelis mėnesius 2016 ir 2017 m. buvo „Islamo valstybės“ nariai Irake.
Pasak prokurorų, vienas iš jų buvo kovotojas, o kitas dirbo šariato komitete. Jiems pateikti kaltinimai dėl narystės teroristinėje organizacijoje užsienyje.
Antradienį buvo atliktos kratos abiejų vyrų ir trijų kitų įtariamųjų patalpose Tryre, Delbriuke, Kelne, Chemnice ir Vitmunde.
Du suimti vyrai jau stojo prieš tyrimą atliekantį Federalinio teisingumo teismo teisėją Karlsrūhėje, jiems skirtas kardomasis kalinimas.
