 Vokietijoje sulaikyti du įtariami „Islamo valstybės“ nariai

Vokietijoje sulaikyti du įtariami „Islamo valstybės“ nariai

2025-12-03 13:03
Viljama Sudikienė (ELTA)

Vakarų Vokietijoje suimti du įtariami teroristinės grupuotės „Islamo valstybė“ nariai, trečiadienį pranešė pareigūnai.

Vokietijoje sulaikyti du įtariami „Islamo valstybės“ nariai
Vokietijoje sulaikyti du įtariami „Islamo valstybės“ nariai / Scanpix nuotr.

Federalinė prokuratūra pranešė, kad du irakiečiai antradienį buvo suimti Tryre ir Delbriuke. Įtariama, kad jie kelis mėnesius 2016 ir 2017 m. buvo „Islamo valstybės“ nariai Irake.

Pasak prokurorų, vienas iš jų buvo kovotojas, o kitas dirbo šariato komitete. Jiems pateikti kaltinimai dėl narystės teroristinėje organizacijoje užsienyje.

Antradienį buvo atliktos kratos abiejų vyrų ir trijų kitų įtariamųjų patalpose Tryre, Delbriuke, Kelne, Chemnice ir Vitmunde.

Du suimti vyrai jau stojo prieš tyrimą atliekantį Federalinio teisingumo teismo teisėją Karlsrūhėje, jiems skirtas kardomasis kalinimas.

Šiame straipsnyje:
Vokietija
terorizmas
Islamo valstybė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų