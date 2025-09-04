Liudininkai papasakojo apie tragišką funikulieriaus avariją: žmonės ėmė rėkti iš baimės

Trečiadienį įvykusios avarijos metu geltonasis funikulierius nuvažiavo nuo stataus bėgių ruožo ir atsitrenkė į pastatą.
Portugalijos gelbėjimo tarnybos anksčiau pranešė, kad žuvo penkiolika žmonių, tačiau ketvirtadienį paaiškėjo, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki septyniolikos. Pranešma, kad sužalojimus patyrė daugiau nei 20 žmonių, tarp kurių – 3-metis iš Vokietijos.
Portugalijos transporto sąjunga „Sitra“ paskelbė pirmosios aukos tapatybę – avarijoje žuvo funikulieriaus darbuotojas André Jorge Gonçalves Marques.
Nors kol kas nežinoma, kas sukėlė avariją, vietos žiniasklaida pranešė, kad vienas iš dviejų vagonų staigiai trūktelėjo ir „didele jėga“ trenkėsi į šaligatvį, po to antrasis vagonas nuvažiavo nuo bėgių ir trenkėsi į pastatą, rašo „The Independent“.
„Jis trenkėsi į šaligatvį su didele jėga, o viduje buvę žmonės ėmė rėkti iš baimės“, – portugalų naujienų svetainei „Correio da Manha“ pasakojo vienas liudininkas.
Liudininkui bandant padėti vagone buvusiems žmonėms, jis teigė matęs kitą „nevaldomą“ vagoną, kuris rėžėsi į pastatą.
„Jis trenkėsi į pastatą brutalia jėga ir sugriuvo kaip kartoninė dėžė, jis neturėjo stabdžių“, – sakė kita liudininkė portugalų televizijos kanalui SIC.
Portugalijos vyriausybė pranešė, kad ketvirtadienį šalyje paskelbta gedulo diena pagerbti aukoms, kurių tapatybės oficialiai kol kas nepaskelbtos.
Lisabonos meras Carlosas Moedas šį incidentą pavadino „tragedija, kokios mūsų miestas dar nematė“.
„Gloria“ funikulierius, galintis gabenti iki 42 žmonių, yra itin populiarus tarp miestą lankančių turistų.
Kaip teigiama oficialioje Lisabonos turizmo svetainėje, jam daugiau nei šimtas metų – pirmą kartą funikulierius atidarytas 1885 m.
