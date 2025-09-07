 Per masinį lenktyniavusių dviratininkų susidūrimą sužeista iki 70 žmonių

2025-09-07 20:51
Viljama Sudikienė (DPA)

Per dviračių lenktynes pietvakarių Vokietijoje buvo sužeista apie 70 dalyvių. Policija tai apibūdino kaip „masinę avariją“, įvykusia renginyje „Riderman“ netoli Bad Diurheimo miesto į rytus nuo Juodojo miško Badeno ir Viurtembergo žemėje. 

Per masinį lenktyniavusių dviratininkų susidūrimą sužeista iki 70 žmonių / Scanpix nuotr.

Pasak pranešimų, sunkiai sužeisti iki 20 dalyvių. Maždaug 25 asmenys, patyrę lengvus sužalojimus, buvo gydomi vietoje ir nuvežti į ligoninę. Manoma, kad lengvus sužalojimus patyrė dar 35 lenktynių dalyviai.

Policija pareiškė kol kas negalinti pateikti galutinio sužeistųjų skaičiaus.

Policijos teigimu, pirmi susidūrimai įvyko tarp Bad Diurheimo ir mažo Bizingeno kaimelio, nes vienu metu atvyko pernelyg daug dviratininkų, kilo nekontroliuojamos griūtys.

„Kelyje daugybė dviratininkų susidūrė vienas su kitu“, – sakoma pranešime. Vėliau susidarė dar viena dviratininkų spūstis ir vėl parkrito daugybė dalyvių.

Tai privertė dislokuoti dideles gelbėjimo pajėgas. Į įvykio vietą atvyko keturi gelbėjimo sraigtasparniai ir daugybė greitosios pagalbos automobilių.

Policija atmetė bet kokį įsikišimą į lenktynes iš išorės. Po susidūrimų organizatoriai visas jas atšaukė.

„Riderman“ yra vienos žinomiausių dviračių mėgėjų lenktynių pietų Vokietijoje, kasmet pritraukiančios šimtus dalyvių.

