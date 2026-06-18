Maskva dega: internete liejasi rusų klyksmai ir keiksmai

Iki šiol Maskvą pasiekdavo vos vienas kitas ukrainiečių dronas, paprastai smogdavęs nereikšmingiems objektams. Birželio 16–18 dienomis tai pasikeitė – dvi dienas iš eilės sėkmingai atakuota svarbi naftos perdirbimo gamykla. Masinės dronų atakos metu kai kurie bepiločiai smogė ir civiliniams objektams, sėdami paniką tarp miestiečių.
Rusijoje už atakų padarinių viešinimą gresia didžiulės baudos ir net kalėjimas, bet tai nesustabdė tikros maskviečių reakcijų lavinos internete – Rusijos sostinės gyventojai, atrodo, pradeda suprasti, kad karas nerūšiuoja žmonių pagal gyvenamąją vietą.