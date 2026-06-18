Maskva patyrė neregėto masto dronų ataką

Didelio masto ataka įvykdyta likus kelioms valandoms iki Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo su Pietryčių Azijos šalių lyderiais viršūnių susitikime Kazanės mieste, esančiame maždaug už 700 kilometrų į rytus nuo sostinės.
Pastaraisiais mėnesiais Kyjivas suintensyvino dronų smūgius Rusijai, taikydamasis į naftos perdirbimo gamyklas, kurios finansuoja Maskvos karo biudžetą, o diplomatinės derybos dėl daugiau nei ketverius metus trunkančio konflikto užbaigimo tebėra įstrigusios.
„Oro gynybos pajėgos toliau atremia didelio masto ataką. Keliems dronams pavyko pasiekti MNPZ (Maskvos naftos perdirbimo gamyklą)“, – platformoje „Telegram“ rašė Maskvos meras Sergejus Sobianinas.
Pareigūnai uždarė eismą netoli gamyklos esančiose gatvėse.
Meras nenurodė, kokia žala padaryta objektui, tačiau kelios Rusijos žiniasklaidos priemonės pranešė, kad jis dega.
Ukraina pranešė, kad smogta gamyklai Maskvos Kapotnios rajone. Tai pačiai naftos perdirbimo gamyklai Ukrainos dronas smogė ir antradienį.
Gamykloje visą rytą degė ugnis, ore tvyrojo stiprus, nemalonus kvapas.
Intensyviausiai dirbantis Rusijos oro uostas – Maskvos Šeremetjevo – paskelbė, kad per ataką evakavo keleivius į „saugias vietas“ ir apribojo skrydžius.
Visi Maskvos oro uostai buvo uždaryti kelioms valandoms, dėl to vėlavo šimtai skrydžių.
Kitas dronas rėžėsi į daugiabutį Maskvos srities Žukovskio rajone, o dronų nuolaužos sukėlė gaisrą prekybos centre netoli sostinės priemiesčių, sakė Maskvos srities gubernatorius Andrejus Vorobjovas.
„Tolimojo nuotolio sankcijos“
Rusijos oro gynyba numušė 180 dronų, artėjusių prie Maskvos, sakė S. Sobianinas, o Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per naktį perėmė daugiau nei 500 Ukrainos bepiločių.
Ši ataka buvo didžiausia prieš Maskvą per mažiausiai dvejus metus, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.
Per atskirą Ukrainos dronų smūgį Rusijos pietiniame Rostovo regione žuvo vienas žmogus, o dar mažiausiai du buvo sužeisti, pranešė regiono gubernatorius.
Nuo karo pradžios 2022 metų vasarį Rusija beveik kasdien atakuoja Ukrainą dronais ir raketomis.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše gyrė praėjusios nakties smūgius, vadindamas juos „visiškai pateisinamu atsaku“ į Rusijos atakas prieš Ukrainą.
V. Zelenskis tokius smūgius Rusijai vadina Kyjivo „tolimojo nuotolio sankcijomis“.
„Atėjo laikas baigti karą, ir Rusija turi imtis būtinų diplomatinių žingsnių“, – sakė jis.
Tai jau antras kartas šį mėnesį, kai Kyjivas surengė didelę ataką per Rusijoje surengtą tarptautinį viršūnių susitikimą – anksčiau buvo smogta Sankt Peterburgui prasidėjus svarbiam ekonomikos forumui netoli šio miesto.
Vladimiras Putinas Kazanėje
Ataka įvyko likus vos kelioms valandoms iki V. Putino susitikimo su Pietryčių Azijos lyderiais Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) viršūnių susitikime centriniame Kazanės mieste, kur jis pozavo nuotraukai su kitais lyderiais.
Savo įžanginėje kalboje forume jis neužsiminė apie smūgį Maskvai.
Tailandas, Vietnamas, Kambodža, Laosas, Malaizija ir Singapūras atsiuntė savo ministrus pirmininkus, o Filipinai – prezidentą Ferdinandą Marcosą.
V. Putinas jau seniai siekia demonstruoti stabilumą Rusijoje, nepaisant daugiau kaip ketverius metus trunkančio puolimo Ukrainoje ekonominių ir socialinių padarinių.
Rusijos ekonomika, kuri viso konflikto metu veikia karo sąlygomis, susiduria su didele infliacija, darbo jėgos trūkumu ir didelėmis skolinimosi išlaidomis.
Šiais metais pajėgų žengimas į priekį Ukrainos mūšio lauke sulėtėjo, o Kyjivas rengia vis daugiau atakų Rusijos teritorijoje.
Šios savaitės pradžioje Prancūzijoje vykusiame Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikime JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Maskva turėtų „sudaryti susitarimą“ dėl karo Ukrainoje užbaigimo.
V. Putinas ne kartą atmetė pasiūlymus surengti tiesiogines derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, teigdamas, kad Maskva ketina jėga užimti Ukrainos rytinį Donbaso regioną.
Rusijos puolimas Ukrainoje tapo kruviniausiu konfliktu Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų ir pareikalavo šimtų tūkstančių žmonių gyvybių. Didelės rytinės ir pietinės Ukrainos dalys buvo nuniokotos kovų.