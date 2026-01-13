Merzas: Irano dabartiniam režimui artėja pabaiga

„Jei režimas gali išsilaikyti valdžioje tik naudodamas smurtą, tai jam iš esmės atėjo galas“, – antradienį sakė F. Merzas per vizitą Indijos mieste Bengalūre.
„Darau prielaidą, kad gali būti, jog dabar stebime šio režimo paskutines dienas ir savaites“, – pridūrė Vokietijos kancleris.
F. Merzas pirmadienį pasmerkė Irano saugumo pajėgų veiksmus prieš taikius protestuotojus, vadindamas teisėsaugos institucijų elgesį neproporcingu ir brutaliu.
Gruodžio 28 d. Irane kilo rimčiausia protestų banga per daugelį metų. Prekybininkams pradėjus reikšti nepasitenkinimą dėl staigaus Irano valiutos rialo vertės kritimo ir didėjančių ekonominių sunkumų, jų protestai greitai peraugo į demonstracijas visoje šalyje prieš teokratinį šalies režimą.
Aktyvistų teigimu, šalies saugumo pajėgos į protestus sureagavo brutaliais veiksmais, įskaitant ašarinių dujų naudojimą ir šaudymą į protestuotojus.
Osle įsikūrusi žmogaus teisių organizacija „Iran Human Rights“ (IHRNGO) teigia, kad nuo protestų pradžios Irane žuvo mažiausiai 648 žmonės.
Prašo pagalbos
Reza Pahlavi, 1979 m. nuversto šacho sūnus, pasisako už greitą JAV įsikišimą.
„Būtina imtis priemonių, – sakė jis interviu amerikiečių stočiai „CBS News“. – Geriausias kelias užtikrinti, jog Irane žūtų mažiau žmonių, yra ankstyvas įsikišimas, kad šis režimas pagaliau žlugtų ir visos tos problemos, su kuriomis susiduriame, baigtųsi“.
R. Pahlavi teigė kalbėjęs su JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija, tačiau detalių neatskleidė. D. Trumpas prieš tai pareiškė, kad JAV labai rimtai vertina padėtį Irane.
„Tuo užsiima kariuomenė. Vertiname keletą labai drastiškų variantų. Priimsime sprendimus“, – teigė respublikonas ir pridūrė kas valandą gaunantis pranešimus apie įvykius šalyje.
R. Pahlavi stočiai „CBS News“ sakė, kad Islamo Respublikos vadovybė Teherane mėgina „apgauti“ pasaulį, kai tvirtina, kad yra pasirengusi derėtis, kaip užbaigt neramumus. Lemiamas lūžio taškas esą būtų, „jei šis režimas pripažintų, jo negali kliautis tolesne priespaudos kampanija, nes pasaulis į tai reaguos“.
Paklaustas, ar jis ragina D. Trumpą pradėti režimo pakeitimą, R. Pahlavo atsakė, kad D. Trumpas solidarizuojasi su žmonėmis Irane, o tai reiškia, kad D. Trumpas galiausiai remia jų reikalavimus.
„Mūsų reikalavimas yra, kad šio režimo neliktų“, – pabrėžė R. Pahlavi.
R. Pahlavi jau dešimtmečius gyvena JAV.
