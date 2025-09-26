MSF stabdo veiklą Gazos mieste dėl Izraelio vykdomo puolimo 

Šis pareiškimas buvo paskelbtas, Izraelio kariuomenei pradėjus puolimą prieš palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“ Gazos mieste, iš kurio šimtai tūkstančių žmonių buvo priversti bėgti.
„Intensyvus Izraelio pajėgų puolimas Gazos mieste, Palestinoje, kelia pavojų mūsų darbuotojams ir pacientams“, – sakė MSF.
„Dėl nepriimtino rizikos lygio nenoriai nusprendėme sustabdyti gyvybes gelbstinčią veiklą Gazos mieste“, – pridūrė agentūra.
„Mums neliko nieko kito, kaip tik nutraukti savo veiklą, Izraelio kariams apsupus mūsų klinikas“, – sakė MSF nepaprastųjų situacijų koordinatorius Gazos Ruože Jacobas Grangeris (Džeikobas Greindžeris).
„Tai paskutinis dalykas, kurio norėjome, esant didžiuliams poreikiams Gazos mieste, kur labiausiai pažeidžiami žmonės – kūdikiai neonatalinės priežiūros skyriuose, sunkiai sužeisti ir gyvybei pavojingomis ligomis sergantys asmenys – negali pajudėti ir jiems gresia didelis pavojus.“
„Hamas“ valdoma Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra pranešė, kad nuo ankstaus ryto Gazos Ruože žuvo mažiausiai 22 žmonės, įskaitant 11 – Gazos mieste.
Izraelio kariuomenė penktadienį paskelbtame pranešime teigė, kad per pastarąją parą oro pajėgos „smogė daugiau nei 140 taikinių visame Gazos Ruože, įskaitant teroristus, tunelių šachtas (ir) karinę infrastruktūrą“.
Naujienų agentūros AFP filmuotoje medžiagoje iš „al Shati“ pabėgėlių stovyklos netoli Gazos miesto matyti didelė per antskrydį padaryta žala pastatams.
Naujausi komentarai