Naktimis medžiojamas „skystas auksas“: vagys šluoja konteinerius ir kraunasi turtus

Naktinių reidų taikinys – čirškantis, skystas auksas. Jį iš Vokietijos konteinerių vagys semia tonomis.
Seni riebalai didžiuliais kiekiais perdirbami į biodyzeliną. Perdirbėjai už toną riebalų gauna iki 900 eurų. Tiesa, vagys gadina jų verslą, nes brangų laimikį išveža į užsienį.
„Jei tai daroma dideliu mastu ir organizuotai, be abejonės, tai pelninga žaliava“, – teigė atliekų tvarkytojas Heiko Lesch.
Naudotas aliejus Vokietijoje išpilamas į įprastus atliekų konteinerius, kuriuos vėliau ištuština perdirbimo įmonės. Tačiau vagys slapčia pasidarbuoja naktį, dar neatvykus surinkėjams.
„Įmonė kreipėsi į mane, nes konteineris savaitėmis būdavo tuščias. Jie manė, kad aš nebekepu“, – pasakojo žuvies prekeivis Michael Link.
„Policininkas vakar tikrino sunkvežimį ir pakrovimo zonoje rado statinių, o jos buvo pilnos senų riebalų“, – sakė Manheimo policija atstovas Stefan Wilhelm.
Vokietijos atliekų tvarkymo pramonės asociacija skaičiuoja, kad nuostoliai siekia milijonus.
„Atliekų vagystė neatrodo kaip didžiulis piniginis nuostolis, tačiau vagysčių mastas ir dažnumas kelia grėsmę įmonėms. Nesiimant priemonių, tai gali privesti net prie bankroto“, – aiškino asociacijos atstovas Sascha Roth.
Naujausi komentarai