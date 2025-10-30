Metų nevykėliai neįvertino Kauno policijos: sulaikyti nepraėjus nė parai ir nespėję persirengti

Anot policijos pranešimo, į A. Juozapavičiaus prospekte įsikūrusį prekybos centrą „Rimi“ minėti asmenys spalio 28 d. apie 22.30 val., t.y. praėjus vos pusvalandžiui po jo uždarymo, pateko išlaužę pagrindines jo duris. Ir žaibišku greičiu iš prekybos salės pagrobė alkoholinių gėrimų, tabako gaminių bei maisto produktų, kurių vertė dar tikslinama.
Beje, tos paros Kauno policijos suvestinės apie šią vagystę nutylėjo.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, antradienio vakare minėti vagys iš Žemųjų Šančių „Rimi“ pagrobė degtinės, alaus, šaldytas picas ir tabaką.
Yra pagrindo įtarti, kad nusikaltimo metu jie galėjo būti neblaivūs. Tiesa, ar tokia išvada padaryta, peržiūrėjus prekybos centro vaizdo kamerų įrašus, neatskleidžiama. Kaip ir tai, ar įtariamieji – Žemųjų Šančių gyventojai, ar atvykėliai, klajojantis po Kauną, bandydami mėtyti pėdsakus. O tokių įtarimų kilo dėl jų sulaikymo aplinkybių, neprėjus nė parai nuo įsibrovimo į minėtą Kauno „Rimi“.
Policijos pranešime teigiama, kad trečiadienį – apie 19.59 val. Karaliaus Mindaugo prospekte įsikūrusiame „Akropolyje“ buvo užfiksuoti du asmenys, viešoje vietoje vartojantys alkoholį ir pažeidinėjantys viešąją tvarką.
Neatmetama, kad šį kartą minėti asmenys jau nelaukė šio prekybos centro darbo pabaigos ir galėjo pradėti tuštinti ką tik pavogtą naują savo grobį vietoje. Tiesa, Kauno policijos atstovė patikslinti, kaip buvo iš tikrųjų, negalėjo.
Policijos pranešime teigiama, kad sulaikius minėtus viešosios tvarkos pažeidėjus ir pristačius juos į policijos komisariatą, pagal jų dėvėtus drabužius bei kitus atitinkančius požymius buvo nustatyta, kad šie 1999 ir 1978 m. gimę asmenys gali būti susiję su išvakarėse įvykdyta vagyste Žemųjų Šančių „Rimi“.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, ketinama kreiptis į teismą dėl šių asmenų suėmimo. Ne tik dėl to, kad jie – jau ne kartą teisti už vagystes, svetimo turto sugadinimą bei smurtinius nusikaltimus, bet ir dėl to, kad vienas iš jų įtariamas nauju nusikaltimu per bausmės už ankstesnį atidėjimo laiką, o kitas ne per seniausiai tokią bausmę atliko.
Už naują vagystę, dėl kurios pradėtas ikiteisminis tyrimas, jiems gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
