Neįtikėtina istorija: trys laimėti milijonai dingo per sekundę

Belgas buvo įsitikinęs, kad penktadienis, 13-oji, jam atneš sėkmę. Tad tądien vyras nusprendė dalyvauti loterijoje internetu.
„Dažnai žaidžiu, bet daug neišleidžiu. Per mėnesį skiriu 100 eurų“, – pasakojo loterijos dalyvis Yves Caputo.
Žaidėjas pasirinko būdą, kad keturis laimingus skaičius jam parinktų kompiuteris. Ir staiga vyras ekrane pamatė, kad pavyko laimėti net 3 mln. eurų. Deja, euforija greitai peraugo į paniką.
„Lygiai 19.07 val. paspaudžiau „Mokėti“. Tuo metu jau nebuvo kelio atgal. Loterijos svetainė tiesiog užstrigo“, – prisiminė Y. Caputo.
Kompiuterio ekrane pasirodė pranešimas: „Svetainė atnaujinama. Netrukus ji vėl bus pasiekiama. Tikimės jus vėl pamatyti.“
„Žaidžiau, pasiekiau paskutinį etapą. Tai buvo klaida. Tai nebuvo mano kaltė. Atlikau savo dalį darbo“, – pabrėžė loterijos dalyvis Yves Caputo.
Trys milijonai taip ir liko vyro svajonėse. Dėl minėto gedimo jo laimėjimas nebuvo patvirtintas. Belgas loterijos organizatoriams pateikė ekrano kopijas, tačiau veltui. Atsakymas paprastas – jie neatsako už svetainės gedimus, o jei belgas už bilietus nesusimokėjo, vadinasi, loterijoje jis nedalyvavo.
„Įsivaizduokite, kad einate apsipirkti į prekybos centrą, prisikraunate krepšelį ir paskutinę minutę prieinate prie kasos. Tuo metu iškyla problemų su kompiuteriu. Negalėdami užbaigti apsipirkimo, išeinate be pirkinių. Tai šiek tiek panašu į šią situaciją“, – aiškino loterijos atstovas Jérémie Demeyer.
Loterija nusivylusiam žaidėjui pasiūlė 50 tūkst. eurų kompensaciją, tačiau jis jos nepriėmė ir nusprendė kreiptis į teismą.
