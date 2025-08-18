Kad žaidėjai išvengtų brangių klaidų: „Loto.lt“ pristato bilietų skenavimo sistemą

Galimybė skenuoti įvairių loterijų bilietus
Daliai žaidėjų svetainėje loto.lt veikiantis bilietų skenavimo įrankis pažįstamas – jau kurį laiką juo buvo galima tikrinti „Teleloto“, „Vikinglotto“, „Eurojackpot“, „Kenoloto“ ir „Jėgos“ žaidimų rezultatus.
O nuo šiol skenuoti bus galima ir visus nutrinamus – momentinės loterijos – bilietus.
„Įsitikinome įrankio aktualumu ir patobulinome jį taip, kad būtų naudingas dar platesniam mūsų klientų ratui. Akivaizdu, kad nėra tikslo pirkti loterijos bilietą, o vėliau jo nepatikrinti, tačiau pasitaiko, kad žmonėms taip nutinka dėl kažkokių kliūčių. Kažkam pritrūksta laiko nuvykti iki terminalo, kažkam pritrūksta kantrybės tikrinant suvedinėti bilietų kodus, o kartais paprasčiausiai pristinga atidumo – kažkuris skaičius ima ir praslysta pro akis. Skenavimas visa tai išsprendžia ir labai palengvina bei pagreitina bilietų tikrinimo procesą žaidėjams“, – privalumus vardino „Loto.lt“ momentinių loterijų kategorijos vadovė Laura Skrebytė.
Kaip viskas veikia?
Norint naudotis bilietų skenavimo funkcija, žaidėjams tereikės interneto ryšio, mobiliojo telefono su kamera ir registruoto lankytojo paskyros svetainėje loto.lt, kuriai susikurti reikalingas tik elektroninio pašto adresas.
„Prisijungiame, einame į bilietų tikrinimo skiltį ir ten matome pasirinkimą – bilietų duomenis vesti ranka arba skenuoti. Pasirinkus skenuoti, telefonas paprašys prieigos prie kameros. Jei bilietas yra tiražinės loterijos – t. y. „Teleloto“, „Vikinglotto“, „Eurojackpot“, „Kenoloto“, „Jėga“ – nuskenuoti reikės tik vieną brūkšninį kodą, esantį bilieto priekinėje pusėje, apačioje. Jei bilietas momentinis – skenuoti reikės du kodus: pirmiau ilgesnį, esantį bilieto apačioje, o tada trumpesnį, esantį po nutrinamu sluoksniu. Ir viskas – nuskenavus telefono ekrane pasirodys žaidimo rezultatai“, – funkcionalumą detaliai paaiškino L. Skrebytė.
Tiesa, loterijų organizatoriai primena, kad kol prizas neišmokėtas, svarbu nesidalinti laimingo bilieto atvaizdu – pavyzdžiui, nuotraukų, kuriose matosi bilieto brūkšniniai kodai, nekelti į internetą.
„Nuolat kartojame, kad būtina saugoti bilietą – savo sėkmės įrodymą“, – pabrėžė L. Skrebytė.
Pernai loterijose, kurių bilietus platina „Loto.lt“, žaidėjai iš viso laimėjo daugiau nei 157 milijonus eurų.
