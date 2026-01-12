Moteris loterijoje laimėjo 60 milijonų: buvusio vyro reakcija – be užuolankų

67 metų Paulas prisipažino, kad Debbie nebuvo matęs net 30 metų. Apie jos laimėjimą jis sužinojo visiškai netikėtai – žiūrėdamas televizijos žinias.
„Per reportažą buvo paminėtas Kolno miestas. Pažiūrėjau į nuotrauką ir pagalvojau – ji atrodo kažkur matyta. Nors labai pasikeitusi, vis tiek atpažinau“, – pasakojo vyras.
Paulas ir Debbie susituokė 1992 metais civilinės metrikacijos skyriuje. Tuo metu Paului buvo 35-eri, jis dirbo klubo didžėjumi, o Debbie buvo 13 metų jaunesnė. Pasak vyro, santuoka truko labai trumpai – pora išsiskyrė praėjus vos kelioms savaitėms po vestuvių.
Šiandien Paulas gyvena su dabartine žmona Paula Ridge ir tikina, kad jokių nuoskaudų buvusiai žmonai nejaučia.
„Aš nejaučiu jokių blogų jausmų. Taip jau nutinka gyvenime. Linkiu jiems sėkmės – tegu džiaugiasi pinigais“, – sakė jis.
Paula taip pat pridūrė: „Sveikiname juos ir linkime visko geriausio.“
Tuo metu Debbie ir jos dabartinis vyras Richard Nuttall apie laimėjimą sužinojo atostogaudami Kanarų salose, kur minėjo savo 30-ąsias vestuvių metines. Grįžę į Jungtinę Karalystę jie patikrino bilietą ir, patvirtinę laimėjimą, pakvietė visą šeimą švęsti – vaišino tradiciniais angliškais pusryčiais.
Pora planuoja anksti išeiti į pensiją, įsigyti antruosius namus Portugalijoje ir daugiau laiko skirti šeimai – dviem dukroms ir trims anūkėms. Jie jau nusipirko ir prabangų BMW X5 automobilį.
Debbie tėvas John Nuttall pasakojo, kad dukra nusprendė apie laimėjimą jam pranešti asmeniškai.
„Ji pasakė: ‘Gal geriau atsisėsk.’ Buvau apstulbęs, bet tai negalėjo nutikti malonesnei porai“, – sakė vyras.
Pasak tėvo, Debbie taip pat svarsto dalį laimėjimo skirti labdarai – savo pusbrolio Ben King, kuris mirė būdamas 27 metų nuo retos autoimuninės ligos, atminimui.
