Kūčių vakarą nusišypsojo neregėta sėkmė: laimėjo 1,8 mlrd. JAV dolerių

„Suskaičiavus galutinius bilietų pardavimus, „Powerball“ aukso puodas pasiekė 1,817 mlrd. JAV dolerių (1,541 mlrd. eurų), tapęs antru pagal dydį loterijoje JAV kada nors laimėtu aukso puodu ir didžiausiu „Powerball“ prizu šiais metais“, – teigiama „Powerball“ pranešime.
Loterijos traukimas vyko Kūčių vakarą.
Laimėtojas gali pasirinkti gauti visą sumą dalimis per 30 metų arba vienkartinę išmoką, šiuo atveju – 834,9 mln. JAV dolerių (708 mln. eurų) prieš mokesčius.
Pasak „Powerball“, tikimybė laimėti „aukso puodą“ yra 1 iš 292,2 milijono.
Didžiausias loterijos laimėjimas istorijoje siekė 2,04 mlrd. JAV dolerių (1,73 mlrd. eurų) – tas „aukso puodas“ 2022 metais atiteko laimingajam, nusipirkusiam bilietą Kalifornijoje.
