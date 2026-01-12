30 laimėjimų metų: „Teleloto“ kviečia nerti į nostalgiją

Ekrane – legendiniai vedėjai ir žaidimai
Ištisa karta užaugo nuo tada, kai „Teleloto“ pirmą kartą pasirodė televizijos eteryje. 1996-ųjų balandžio 14-ąją ekrane išniręs Sigutis Jačėnas pristatė naujovišką, dinamišką ir dosnų žaidimą. Nuo tada Lietuvoje nėra buvę nė vieno sekmadienio be „Teleloto“.
„Nedaug laidų gali pasididžiuoti tokiu ilgaamžiškumu. Trisdešimtmetis – puiki proga prisiminti, kas žiūrovus ir žaidėjus žavėjo įvairiais laikotarpiais“, – sakė „Loto.lt“ tiražinių loterijų kategorijos vadovė Jurgita Petraitienė.
Taigi šiemet „Teleloto“ laidose ir socialiniuose tinkluose pasirodys dalis anksčiau lietuvius į sėkmę lydėjusių loterijos vedėjų. Taip pat planuojama nupūsti dulkes nuo senų rekvizitų ir prisiminti nostalgiją keliančius legendinius studijos žaidimus.
„Dažnas puikiai prisimena, pavyzdžiui, „Trigubą šansą“ ar „Drakoną“. Tuose žaidimuose, kuriuose kadaise laimėjo tėvai, dabar galės laimėti jau užaugę jų vaikai“, – paaiškino J. Petraitienė.
Ypatingas jubiliejaus žaidimas
Šalia nostalgijos 2026-aisiais „Teleloto“ lydės ir nauji, nestandartiniai sprendimai. Pasak „Loto.lt“ tiražinių loterijų kategorijos vadovės, jie bus malonūs tiek akims, tiek piniginei.
„Pavyzdžiui, sostinės gyventojai loterijos jubiliejaus proga galės grožėtis „Teleloto“ šviesų šou ant televizijos bokšto. O visa Lietuva turės progą išvysti, kaip reaguoja žmogus, ką tik laimėjęs milijoną“, – intrigavo J. Petraitienė ir žada, jog jau balandžio pradžioje bus paskelbtas ypatingas jubiliejaus žaidimas.
O šį sekmadienį „Teleloto“ vyks Aukso puodo dalybos – milijoną eurų įvairiomis sumomis pasidalins tūkstančiai žaidėjų.
