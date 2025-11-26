Netoli Baltųjų rūmų pašauti du Nacionalinės gvardijos kariai, jų būklė tikslinama

Anksčiau gubernatorius Patrickas Morrisey (Patrikas Morisis) teigė, šie Nacionalinės gvardijos kariai iš Vakarų Virdžinijos neišgyveno.
„Šiuo metu gauname prieštaringą informaciją apie dviejų mūsų gvardijos narių būklę ir pateiksime papildomą informaciją“, – sakė jis.
Pranešama, kad šaudymas įvyko maždaug už dviejų kvartalų nuo Baltųjų rūmų.
Anksčiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) teigė, kad kariai gydomi ligoninėje, tačiau jų būklė buvo kritinė.
„Gyvulys, kuris pašovė du Nacionalinės gvardijos karius, abu buvo sunkiai sužeisti ir dabar yra dviejose skirtingose ligoninėse, taip pat yra sunkiai sužeistas, bet, nepaisant to, sumokės labai didelę kainą“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė Baltųjų rūmų šeimininkas.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Levit) nurodė, kad incidento metu D. Trumpas buvo Floridoje, tačiau buvo greitai informuotas apie situaciją.
Tai rimčiausias incidentas, susijęs su Nacionaline gvardija, nuo tada, kai sausį į Baltuosius rūmus grįžęs D. Trumpas pasiuntė šiuos karius į kelis demokratų valdomus miestus.
Šis JAV prezidento sprendimas sukėlė daug diskusijų tarp pareigūnų, kurie kaltina D. Trumpą įtampos kurstymu.
Be to, praėjusią savaitę federalinis teisėjas nusprendė, kad D. Trumpo sprendimas dislokuoti tūkstančius Nacionalinės gvardijos karių JAV sostinėje buvo neteisėtas.
Vienas pareigūnas, kalbėdamas anonimiškai, nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas. Jis taip pat nukentėjo incidento metu, tačiau patirti sužalojimai nekelia pavojaus jo gyvybei, pridūrė pareigūnas.
Vietos pareigūnų teigimu, įtariamasis buvo nugabentas į ligoninę.
Šaltinis teigė, kad per incidentą vienam iš Nacionalinės gvardijos karių buvo šauta į galvą, tačiau jis negalėjo pateikti daugiau informacijos.
Skelbiama, kad šiuo metu įvykio vietoje dirba gausus JAV slaptosios tarnybos bei Alkoholio, šaunamųjų ginklų ir tabako biuro (AFT) agentų būrys, o netoliese budi Nacionalinės gvardijos kariai. Teritorija taip pat stebima iš sraigtasparnių.
