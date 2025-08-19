Niujorke kilus legioneliozės protrūkiui mirė penki žmonės

„Niujorko sveikatos tarnyba šiuo metu tiria legioneliozės protrūkį Centriniame Harleme“, – nurodoma institucijos pranešime pirmadienį. Anot duomenų, ligos protrūkis tikriausiai susijęs su užterštais aušinimo bokštais.
Rugpjūčio 18 d. duomenimis, „patvirtinti 108 atvejai, penkios mirtys, 14 žmonių šiuo metu gydomi ligoninėje“, – pareiškė Niujorko miesto sveikatos tarnyba. Legioneliozė kelia pavojų žmonėms, kurių imunitetas nusilpęs. Liga gydoma antibioikais. Legionelių sukeltos ligos simptomai yra stiprus karščiavimas, sausas kosulys bei plaučių uždegimas, galintis baigtis mirtimi.
Legionelių bakterijų ypač pasitaiko stovinčiame vandenyje. Inkubacinis laikotarpis yra nuo 2 iki 10 dienų. Kad liga būtų perduodama žmogaus žmogui, nėra žinoma.
Naujausi komentarai