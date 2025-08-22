NVO: per Rusijos drono smūgį Ukrainoje žuvo pagalbos darbuotoja britė

69 metų Annie Lewis Marffy gegužės pabaigoje keliavo iš savo namų Silvertone, netoli Ekseterio miesto pietvakarių Anglijos Devono grafystėje, į Ukrainą pristatyti automobilio „Toyota Rav4“ su atsargomis. Ji atvyko į Ukrainą birželio 4 d., tačiau nesusitiko su misiją suorganizavusios nevyriausybinės organizacijos „Aid Ukraine UK“ koordinatoriais.
Po savaitę trukusių A. Lewis Marffy paieškų su organizacija susisiekė Kramatorsko rajono policijos departamentas ir pranešė, kad ji žuvo.
Policijos pranešime sakoma, kad per Rusijos drono smūgį birželio 11–12 d. savanorė, pastačiusi automobilį gatvėje Donbaso regione, patyrė „sužalojimus, nesuderinamus su gyvybe“. Jos kūnas „vis dar yra aktyvių karo veiksmų zonoje, todėl neįmanoma imtis evakuacijos priemonių kūnui perkelti į teismo medicinos ekspertizės skyrių“.
Savanorės šeima paprašė išduoti mirties liudijimą, remiantis Kramatorsko rajono policijos ataskaita. Tai leistų šeimai gedėti ir pradėti testamento patvirtinimo procesą. Tačiau „Aid Ukraine“ įkūrėja Katarzyna Bylok sakė, kad šis procesas gali užtrukti mėnesius ar net metus, nes nėra A. Lewis Marffy palaikų.
„Naikinimo zonoje, kur yra jos palaikai, jų neįmanoma surasti, nes kiekvienas, kuris bus ten pasiųstas, irgi žus“, – sakė ji.
Pasak K. Bylok, Ukrainoje yra pagreitinta mirties patvirtinimo procedūra, kai palaikų neįmanoma atgauti, bet tai vis tiek trunka nuo pusmečio iki metų.
A. Lewis Marffy keliavo per Europą su buvusiu kareiviu iš Velso, tačiau jis Lenkijoje sunegalavo ir turėjo grįžti į Jungtinę Karalystę. Jai buvo nurodyta perduoti automobilį „Aid Ukraine“ atstovams Lvive, tačiau ji to nepadarė, o viena tęsė kelionę į Kramatorską, ignoruodama patarimus vengti rajonų prie fronto linijos.
A. Lewis Marffy sūnus Charlie Lewisas Marffy BBC sakė, kad šeima nieko nekaltina dėl to, kas atsitiko. Jis teigė, kad motina nuolat bendravo su šeima iki birželio 8 d., kai bendravimas nutrūko.