Oro pajėgos: Rusija atakavo Ukrainą balistine raketa ir 43 dronais

Oro pajėgų duomenimis, 34 dronai buvo numušti arba nuslopinti elektroninės kovos priemonėmis.
Šešiose vietose užfiksuoti raketos ir devynių atakos dronų pataikymai, o dar dviejose vietose nukrito dronų nuolaužos.
Oro pajėgos pažymėjo, kad ataka prasidėjo penktadienį 18 val., tačiau nenurodė, ar ji tęsėsi ir po vidurnakčio, kai įsigaliojo Ukrainos ir Rusijos paskelbtos trijų dienų paliaubos.
Tuo metu Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas socialiniame tinkle „Facebook“ praneša apie naktį fronto linijose nepaisant paliaubų vykusias kovas.
Nuo penktadienio 22 val. iki šeštadienio 8 val. mūšio lauke įvyko iš viso 45 susirėmimai. Nurodoma, kad tai atitinka vidurkį.
Penktadienio vakarą Rusijos pajėgos atakavo civilinę infrastruktūrą Černihivo srities Pečeniuhų kaime, kur vienas žmogus žuvo, o dar du buvo sužeisti, pranešė „Ukrainska Pravda“.
Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanža šeštadienį ryte platformoje „Telegram“ pranešė, kad šiame regione Rusijos pajėgoms smogus dviem rajonams, žuvo du žmonės, o dar du buvo sužeisti.
Pareigūnas nepatikslino, kada buvo suduoti šie smūgiai.