 Pakistane, kur per potvynius žuvo šimtai žmonių, teko stabdyti gelbėjimo operacijas

Pakistane, kur per potvynius žuvo šimtai žmonių, teko stabdyti gelbėjimo operacijas

2025-08-18 16:17
BNS inf.

Šiaurės Pakistane, kur per staigius potvynius žuvo apie 350 žmonių, pirmadienį dėl besitęsiančio lietaus teko stabdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas, pranešė pareigūnai. 

Pakistane, kur per potvynius žuvo šimtai žmonių, teko stabdyti gelbėjimo operacijas
Pakistane, kur per potvynius žuvo šimtai žmonių, teko stabdyti gelbėjimo operacijas / Scanpix nuotr.

Smarkios liūtys šalies šiaurėje nuo ketvirtadienio sukėlė potvynių ir purvo nuošliaužų, sugriovusių ištisus kaimus.

Dauguma mirčių – daugiau nei 320 – užfiksuota šiaurės vakarinėje Chaiber Pachtunchvos provincijoje, pranešė provincijos nelaimių valdymo tarnyba. Ji perspėjo, kad iki ketvirtadienio dar gali kilti naujų staigių potvynių.

Savanoriai padėjo šimtams gelbėtojų lenktyniauti su laiku ieškant išgyvenusiųjų ir ištraukiant kūnus, provinciją toliau merkiant liūtims.

„Šįryt dėl praūžusio lietaus gelbėjimo operacijos buvo sustabdytos“, – sakė 31-erių Nisaras Ahmadas, savanoris labiausiai nukentėjusiame Bunero rajone, kur „12 kaimų buvo visiškai nušluoti ir kur buvo ištraukti 219 žuvusiųjų kūnų“.

„Dešimtys kūnų vis dar palaidoti po žemėmis ir akmenimis, kuriuos galima nukelti tik sunkiąja technika. Tačiau laikini takai, nutiesti siekiant patekti į šią teritoriją, vėl buvo sunaikinti naujų liūčių“, – pridūrė jis.

Pasak vietos pareigūnų, Chaiber Pachtunchvos provincijoje vis dar yra dingę apie 200 žmonių.

Pirmadienį Pakistano šiaurės vakaruose per naujas neįprastai smarkias musonines liūtis žuvo mažiausiai 20 žmonių, informavo vietos pareigūnai. 

Šiame straipsnyje:
Pakistanas
potvyniai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų