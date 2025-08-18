Pakistane, kur per potvynius žuvo šimtai žmonių, teko stabdyti gelbėjimo operacijas

Smarkios liūtys šalies šiaurėje nuo ketvirtadienio sukėlė potvynių ir purvo nuošliaužų, sugriovusių ištisus kaimus.
Dauguma mirčių – daugiau nei 320 – užfiksuota šiaurės vakarinėje Chaiber Pachtunchvos provincijoje, pranešė provincijos nelaimių valdymo tarnyba. Ji perspėjo, kad iki ketvirtadienio dar gali kilti naujų staigių potvynių.
Savanoriai padėjo šimtams gelbėtojų lenktyniauti su laiku ieškant išgyvenusiųjų ir ištraukiant kūnus, provinciją toliau merkiant liūtims.
„Šįryt dėl praūžusio lietaus gelbėjimo operacijos buvo sustabdytos“, – sakė 31-erių Nisaras Ahmadas, savanoris labiausiai nukentėjusiame Bunero rajone, kur „12 kaimų buvo visiškai nušluoti ir kur buvo ištraukti 219 žuvusiųjų kūnų“.
„Dešimtys kūnų vis dar palaidoti po žemėmis ir akmenimis, kuriuos galima nukelti tik sunkiąja technika. Tačiau laikini takai, nutiesti siekiant patekti į šią teritoriją, vėl buvo sunaikinti naujų liūčių“, – pridūrė jis.
Pasak vietos pareigūnų, Chaiber Pachtunchvos provincijoje vis dar yra dingę apie 200 žmonių.
Pirmadienį Pakistano šiaurės vakaruose per naujas neįprastai smarkias musonines liūtis žuvo mažiausiai 20 žmonių, informavo vietos pareigūnai.
