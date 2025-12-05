Vietname per potvynį žuvo du žmonės, fiksuota dešimtys nuošliaužų

Pietinę centrinės Vietnamo dalies dalį kelias savaites siaubė smarkios liūtys, kurios užtvindė šimtus tūkstančių namų turistų pamėgtos pakrantės vietovėse ir sukėlė gyvybių pareikalavusias nuošliaužas kalnuotame regione.
Ketvirtadienį Lam Dongo provincijoje liūtys užtvindė dar tūkstančius namų ir nusinešė mažiausiai dviejų žmonių gyvybes, pranešė leidinys „Voice of Vietnam“.
Jis pridūrė, kad provincijoje įvyko 16 nuošliaužų, kurios sugadino kelius ir tiltus ir privertė evakuoti šimtus namų.
Penktadienį iki dviejų metrų gylio potvynio vandenys vis dar slūgsojo Ham Tango komunoje Lam Dongo provincijoje, naujienų agentūrai AFP sakė vietos gyventoja Pham Thi Ngoc Yen (Fam Ti Nok Jen), pridūrusi, kad pareigūnai valtimis tiekia maistą ir vandenį.
„Mūsų provincija visada buvo labai saugi nuo potvynių ir taifūnų. Šie metai buvo tokie keistoki“, – sakė ji.
„Tikiuosi, kad per ateinančias dvi dienas vanduo labai nuslūgs, kad mūsų gyvenimas grįžtų į normalias vėžes“, – tvirtino gyventoja.
Rekordiniai metai
„2025-ieji buvo metai, kai įvyko daugiausiai neįprastų stichinių nelaimių istorijoje“, – penktadienį pareiškė Aplinkos ministerijos Meteorologijos ir hidrologijos departamento direktoriaus pavaduotojas Hoang Duc Cuongas (Hoang Duk Kuongas).
Iš viso šiais metais Vietnamą nusiaubė 21 audra, įskaitant 15 taifūnų ir šešias atogrąžų depresijas, o tai yra didžiausias skaičius nuo 1961 metų, kai buvo pradėti registruoti atitinkami duomenys, teigiama Aplinkos ministerijos pranešime.
Vietnamas yra viename aktyviausių atogrąžų ciklonų regionų Žemėje, tačiau įprastais metais jį paveikia apie 10 taifūnų ar audrų.
Šiais metais šalyje taip pat iškrito itin daug kritulių ir kilo dideli potvyniai, o upės nuo šiaurinių regionų per centrinę ir žemutinę Mekongo deltos dalį pasiekė naujas aukščiausio vandens lygio ribas.
„Niekada anksčiau per vienerius metus vienu metu 20 upių nebuvo kilę tokių itin didelių ir istorinių potvynių“, – teigė Aplinkos ministerija.
Vienoje centrinėje Vietnamo dalyje esančioje teritorijoje vos per 24 valandas iškrito iki 1 739 mm lietaus.
Kitose Azijos šalyse, įskaitant Indoneziją ir Šri Lanką, per pastarųjų dienų niokojančius potvynius žuvo daugiau kaip 1,5 tūkst. žmonių ir šimtai tūkstančių buvo priversti palikti namus keturiose šalyse.
Ministerijos duomenimis, Vietname dėl gamtos stichijų šiemet žuvo arba dingo 400 žmonių, padaryta daugiau kaip 3,6 mlrd. dolerių (3,1 mlrd. eurų) žalos.
Pietryčių Azijos šalyje birželio–rugsėjo mėnesiais dažnai lyja, tačiau mokslininkai nustatė, kad dėl žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos ekstremalūs orai tampa dažnesni ir pražūtingesni.
