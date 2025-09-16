Potvyniai Pakistane pražudė beveik tūkstantį žmonių

Institucijos ir pagalbos organizacijos įspėja dėl ligų, kuriomis užsikrečiama per vandenį, plitimo, pavyzdžiui, žarnyno infekcijų ar odos alergijų. Pasak Nacionalinės kovos su katastrofomis tarnybos, Pandžabo ir Sindo provincijose beveik pusė milijono žmonių buvo gydomi laikinose medicinos stovyklose.
Pakistano labdaros organizacija „Al-Khidmat Foundation“ (AKF), be to, kalba apie pusę milijoną žmonių, kuriems gydymą taiko įvairios pagalbos organizacijos. Dėl potvynių greitai plinta ir uodų pernešama dengė.
„Jei ligų nepavyks suvaldyti, regioną gali ištikti nauja krizė“, – sakė Ahmad Nabeel iš AKF.
Ekstremalių orų reiškinių Pakistane daugėja. 2022 m. vasarą šalis išgyveno didelę potvynių katastrofą, per kurią buvo užlieta trečdalis šalies, žuvo 1 tūkst. 700 žmonių.
Naujausi komentarai