Pakistane per sprogimą prie saugumo pajėgų būstinės žuvo mažiausiai dešimt žmonių

Prieš susprogdindami savo automobilį prie saugumo pajėgų būstinės šalies pietvakariuose esančioje Kvetoje, mažiausiai šeši užpuolikai išlipo iš jo ir pradėjo šaudyti į karius, nurodė policija. Pranešime priduriama, kad kilo intensyvus susišaudymas, visi užpuolikai nukauti.
Vietos gyventojai pasakojo, jog sprogimas buvo toks galingas, kad girdėjosi ir už daugelio kilometrų. Į įvykio vietą priešais Pasienio policijos būstinę suvažiavo daug greitosios pagalbos automobilių, sužeistieji buvo nugabenti į aplinkines ligonines.
Atsakomybės kol kas neprisiėmė jokia grupuotė, tačiau įtarimai tikriausiai kris ant separatistų grupių, kurios dažnai taikosi į civilius ir saugumo pajėgas Beludžistano provincijoje, kur vyksta sukilimas. Kveta yra Beludžistano sostinė.
Kaip sakė provincijos sveikatos apsaugos ministras Bakhatas Kakaras (Bachatas Kakaras), nuogąstaujama, kad žuvusiųjų skaičius dar gali didėti.
Vietos televizijos kanalų ir saugumo kamerų nufilmuotoje medžiagoje matyti automobilis, sustojantis prie komplekso vartų. Įvyksta sprogimas, pasigirsta šūviai.
Per sprogimą išdužo aplinkinių pastatų langai, buvo apgadinti netoliese buvę automobiliai.
Beludžistano vyriausiasis ministras Sarfrazas Bugti pasmerkė išpuolį ir nurodė, kad saugumo pajėgos atsakė ugnimi ir nukovė visus keturis užpuolikus.
„Teroristai negali bailiais veiksmais palaužti šalies ryžto (...). Mūsų žmonių bei saugumo pajėgų sudėtos aukos nebus bergždžios“, – sakoma S. Bugti pareiškime. Vyriausiasis ministras taip pat sakė, kad jo vyriausybė lieka įsipareigojusi padaryti provinciją taikią ir saugią.
Prieš kelias savaites netoli Kvetos mirtininkui susisprogdinus prie stadiono, iš kurio po mitingo ėjo vienos nacionalistų partijos šalininkai, žuvo mažiausiai 13 ir buvo sužeista dar 30 žmonių.
Beludžistane jau seniai vyksta sukilimas; grupuotės, tokios kaip uždrausta Beludžių išlaisvinimo armija (BLA), reikalauja nepriklausomybės nuo centrinės vyriausybės. Separatistai taikosi į saugumo pajėgas ir civilius tiek šiame regione, tiek kitur.
