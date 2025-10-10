 Pakistano dronai ir naikintuvai bombardavo kovotojus Afganistane

2025-10-10 11:55
Viljama Sudikienė (ELTA)

Pakistano dronai ir naikintuvai surengė daugybę oro antskrydžių Afganistane, įskaitant Kabule, medžiodami islamistų kovotojus, kaltinamus dėl šią savaitę įvykdyto sprogdinimo, per kurį žuvo keli kareiviai, penktadienį pranešė šaltiniai. 

Naktiniai dronų smūgiai buvo nukreipti į Pakistano Talibano – grupuotės, kuri nėra ta pati kaip Afganistaną valdantis Talibanas, – vadą Kabule, pranešė šaltiniai Islamabado žvalgyboje.

Prieš pat vidurnaktį raketos pataikė į svečių namus ir automobilį, įtariama, kad jais naudojosi sunkiai pagaunamas Pakistano Talibano (TTP) vadas Nooras Wali Mehsudas. Neaišku, ar jis per smūgius žuvo. „Mūsų šaltiniai vietoje bando tai patvirtinti“, – sakė vienas anonimiškumo pageidavęs pareigūnas.

Afganistano transliuotojas „Amu Television“ pranešė, kad TTP vadas žuvo, o Afganistaną valdantis Talibanas teigė, kad per ataką aukų nebuvo. Šaltiniai iš Pakistano Talibano teigė, kad N. W. Mehsudas buvo Kabule, bet nepasakė, ar jis žuvo, ar ne.

Islamistų kovotojų grupuotė Pakistano Talibanas, kaip įtariama, yra įsikūrusi Afganistano pasienio regionuose, ji kaltinama dėl pastaraisiais metais vis dažnesnių išpuolių prieš Pakistano saugumo pajėgas. Islamabadas kaltina Afganistaną valdančio Talibano lyderius, kad šie remia ar bent jau priglaudžia šią grupuotę, nepaisant kelių perspėjimų.

Pasak Pakistano pareigūnų, naikintuvai taip pat bombardavo mažiausiai tris kitas vietas pasienio Paktikos ir Chosto provincijose, taikydamiesi į kovotojų stovyklas.

Tai ne pirmas kartas, kai Pakistanas taikosi į islamistų kovotojus Afganistano pasienio regionuose, tačiau niekada anksčiau nebuvo suduotas smūgis į Kabulą. Šie smūgiai veikiausiai dar labiau paaštrins ir taip priešiškus kaimynių santykius.

